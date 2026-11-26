Мьянма заявила об отказе исполнять «неподходящие требования» суда ООН
Мьянма не исполнит те требования Международного суда ООН по делу о геноциде рохинджа, которые сочтет неподходящими, заявил президент Мин Аун Хлайн. Его слова приводят государственные СМИ. Какие именно пункты исполняться не будут, он не уточнил.
«Мьянма предпримет действия, подобающие ответственной стране, но не будет выполнять требования, которые считает неподходящими», — сказал Мин Аун Хлайн на совещании 25 ноября. Это его первый публичный комментарий после решения суда. По его словам, термин «геноцид» серьезно повредил репутации страны, передает BBC News.
19 ноября суд признал Мьянму виновной в геноциде рохинджа во время военной операции 2017 года. Согласно решению суда, погибли около 10 тыс. человек; более 700 тыс. бежали в Бангладеш. Суд обязал Мьянму выплатить соразмерные репарации, прекратить продолжающиеся нарушения и немедленно расследовать действия подозреваемых в нарушении Конвенции о геноциде.