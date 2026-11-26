Мьянма не исполнит те требования Международного суда ООН по делу о геноциде рохинджа, которые сочтет неподходящими, заявил президент Мин Аун Хлайн. Его слова приводят государственные СМИ. Какие именно пункты исполняться не будут, он не уточнил.