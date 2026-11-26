Чем обернется новая тарифная кампания Трампа?
Обзор иностранной прессы
Экономические партнеры Вашингтона раздосадованы очередной попыткой Дональда Трампа ввести пошлины. Накануне администрация США опубликовала предложение о введении новых сборов против 14 стран и международных объединений. Белый дом обвинил их в избыточном промышленном производстве. Речь, в частности, о Китае, Индии и Евросоюзе. Инициатива вызвала недовольство. Одни считают американские претензии необоснованными, другие пытаются договориться, чтобы избежать дополнительных сборов. Зачем Трамп снова обращается к тарифному давлению и как это скажется на американской экономике? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Как пишет Reuters, американское торговое представительство завершило восьмимесячное расследование в отношении 14 экономических партнеров США. В Белом доме считают, что они искусственно наращивают промышленное производство за счет государственных субсидий, дешевого финансирования и других мер поддержки. По версии администрации Трампа, в результате мировые рынки оказываются переполнены дешевыми товарами. Что, в свою очередь, мешает американским производителям конкурировать с зарубежными компаниями.
Процедура общественного обсуждения запланирована на январь, тогда же истекает действующее торговое перемирие между США и Китаем. Если новые пошлины одобрят, КНР может получить самые высокие тарифы, не менее 20% сверх уже действующих сборов, с возможностью увеличения до 40%. Таким образом, Вашингтон одновременно готовится к новому витку торгового давления и сохраняет возможность договориться с Пекином до окончания перемирия, пишет The New York Times. Для других стран ставки могут составить 10-20%.
Bloomberg рассматривает эту инициативу как попытку Трампа восстановить прежнюю систему глобальных пошлин. После решения Верховного суда об их отмене президенту пришлось искать другое юридическое основание для ограничений. Теперь Белый дом использует определенную статью закона о торговле 1974 года. Она позволяет вводить тарифы против стран, чьи торговые практики Вашингтон считает несправедливыми.
Однако партнеры США не спешат признавать справедливость этих обвинений. В интервью Al Jazeera представитель Еврокомиссии Олоф Гилл категорически отверг представление о Европе как об одном из источников избыточного промышленного производства. По его словам, ЕС сам страдает от этого.
Впрочем, новая тарифная кампания может создать проблемы и для самой американской экономики. Как пишет The Wall Street Journal, момент для повышения пошлин выбран крайне неудачно. В октябре инфляция в США достигла максимума за три года — почти 4%.
Проблема в том, что пошлины затрагивают не только иностранные компании. Американские производители тоже закупают за рубежом сырье, комплектующие и оборудование. Если импорт дорожает, растут и их собственные расходы. В итоге бизнес может переложить дополнительные затраты на покупателей.