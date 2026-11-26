Проблема в том, что пошлины затрагивают не только иностранные компании. Американские производители тоже закупают за рубежом сырье, комплектующие и оборудование. Если импорт дорожает, растут и их собственные расходы. В итоге бизнес может переложить дополнительные затраты на покупателей.