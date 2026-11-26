Принятый год назад закон о наставничестве опытных врачей над выпускниками медвузов пока не нашел понимания у медиков, показывает свежее исследование профильного приложения «Справочник Врача». Во многом это связано с условиями работы: более 50% опрошенных наставников заявили, что не получают доплат за работу с молодыми коллегами, еще треть получают только символические суммы. Большинство респондентов считают выпускников медвузов не готовыми к самостоятельной практике и в случае работы с ними хотели бы изменить свою повседневную нагрузку. В Минздраве считают, что для выводов прошло недостаточно времени, и заверяют, что развитие системы наставничества является для ведомства приоритетом.