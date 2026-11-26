Наставь себя сам
Врачи-наставники жалуются на неоплачиваемый труд и нехватку времени
Принятый год назад закон о наставничестве опытных врачей над выпускниками медвузов пока не нашел понимания у медиков, показывает свежее исследование профильного приложения «Справочник Врача». Во многом это связано с условиями работы: более 50% опрошенных наставников заявили, что не получают доплат за работу с молодыми коллегами, еще треть получают только символические суммы. Большинство респондентов считают выпускников медвузов не готовыми к самостоятельной практике и в случае работы с ними хотели бы изменить свою повседневную нагрузку. В Минздраве считают, что для выводов прошло недостаточно времени, и заверяют, что развитие системы наставничества является для ведомства приоритетом.
Закон о наставничестве в системе здравоохранения был подписан президентом в ноябре 2025 года, соответствующая программа действует с 1 марта 2026 года. Выпускники медицинских вузов и колледжей должны определенный срок проработать под руководством врача-наставника в медицинских организациях из системы госгарантий бесплатной медпомощи. Спустя восемь месяцев команда профессионального мобильного приложения «Справочник Врача» расспросила ее участников об их опыте. В опросе приняли участие 281 врач-наставник и 339 выпускников медвузов, проходящих наставничество.
Большинство опрошенных считают, что выпускники медвузов не готовы к самостоятельной работе. Например, 55,2% заявили, что у вчерашних студентов недостаточно знаний и практических умений, еще 32% — что знаний хватает, но нет навыков. Лишь 10% опрошенных считают подготовку их подопечных достаточной. Почти 38% наставников заявили, что посвящают работе с молодежью весь рабочий день, еще 22,4% выделяют на наставничество три-четыре часа в день.
При этом для 53,8% наставников их медучреждения не предусмотрели никакой надбавки за работу с молодежью. Еще 28,1% получают за нее до 5 тыс. руб. в месяц, а 9,3% — 5–10 тыс. руб.
О выплатах свыше 10 тыс. руб. рассказали лишь около 9% опрошенных (интересно, что 13 врачей получают за наставничество больше 30 тыс. руб.). Подавляющее большинство наставников считают необходимым изменить условия программы. 75,8% полагают, что из-за наставничества им нужен иной график работы. А 38,4% отмечают, что им не хватает знаний по педагогике и психологии.
В итоге 46,3% наставников не нравятся ни идея программы, ни ее реализация; 35,7% нравится идея, но не реализация; 5,9% нравится реализация, но не идея, и только 12,1% нравится все. По мнению 82,6% респондентов, наставничество «скорее не решило» проблему дефицита медработников в их учреждении.
Среди выпускников 66,4% довольны своим наставником, а остальные — более трети — недовольны. Однако компетентность наставника чаще всего оценивает заведующий отделением или главный врач (38,8%) либо вообще никто (36,3%). Больше половины выпускников подчеркивают, что программа подразумевает полноценную работу: «Наставник везде берет меня с собой, разрешает делать любые действия под его контролем». Еще 18% выполняют «большое количество врачебных задач, но меньше, чем самостоятельный врач». Впрочем, 23% чаще всего работают с документами или выполняют мелкие поручения, а 11,5% признались, что «почти не появляются на работе или просто сидят в ординаторской».
Результаты опроса показывают главную проблему программы — символическая доплата выглядит «пренебрежением», считает терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник Врача» Константин Хоманов. При этом даже хорошая надбавка не увеличит число часов в сутках, подчеркивает эксперт, поэтому нагрузку на наставников необходимо пересматривать, выделять часы для совместной работы и продумывать замещение. В противном случае есть риск «получить очередную программу, которая прекрасно выглядит только в отчетах», говорит господин Хоманов. С ним соглашается терапевт, автор Telegram-канала «Поясни за мед» Иван Давыдов. «Три четверти наставников указали на необходимость изменения графика. Я сам, будучи наставником, присоединяюсь к этому пожеланию. Зачастую времени не хватает на выполнение даже своей основной работы»,— отмечает он.
Дополнительно «Справочник Врача» спросил 2120 медиков, хотят ли они стать наставниками. Почти 80% из них ответили отрицательно. Главными причинами оказались все те же отсутствие времени (48,4%) и невысокая оплата (27,9%).
Первая версия программы предполагала обязательные выплаты для наставников, но ее заключительная редакция оставила решение о вознаграждении сотрудника на усмотрение медорганизации. Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского Ольга Павлова рассказала, что в их учреждении доплата за сопровождение одного молодого специалиста составляет 10% от должностного оклада наставника, а в случае двух и более выпускников — 15%. «Значимыми стимулами также являются признание заслуг в коллективе, включение в кадровый резерв на руководящие должности и возможность представления к ведомственным наградам»,— добавила она.
«Накопленные практики реализации анализируются, вместе с тем по итогам первых месяцев делать общие выводы преждевременно»,— заявили “Ъ” в пресс-службе Минздрава. В ведомстве подчеркнули, что развитие института наставничества «стало одним из приоритетных направлений в сфере здравоохранения, обеспечивающим профессиональное становление молодых специалистов».