Арбитражный суд Свердловской области оставил без рассмотрения иск воронежского АО «Концерн "Созвездие"» (входит в госкорпорацию «Ростех», но управляется частной ГК «Динамика») к местному производителю боевых машин АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского» (также входит в «Ростех», управляется московским АО «Уралвагонзавод»). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Размер требований составлял 162,6 млн руб.