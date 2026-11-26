«Созвездию» отказали в рассмотрении иска к «Уралвагонзаводу» на 163 млн рублей
Арбитражный суд Свердловской области оставил без рассмотрения иск воронежского АО «Концерн "Созвездие"» (входит в госкорпорацию «Ростех», но управляется частной ГК «Динамика») к местному производителю боевых машин АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского» (также входит в «Ростех», управляется московским АО «Уралвагонзавод»). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Размер требований составлял 162,6 млн руб.
В карточке дела указано, что иск касался задолженности по договору поставки, однако другие подробности требований воронежского концерна не раскрываются.
Представители «Созвездия» рассказали «Ъ-Черноземье», что спор был урегулирован во внесудебном порядке. Пока подавать повторный иск не планируется.
Ранее в концерне уточняли, что работают с «Уралвагонзаводом» в рамках гособоронзаказа: «Основой всех наших взаимоотношений, в том числе с АО НПК "Уралвагонзавод", являются заключенные и исполняемые в рамках государственного оборонного заказа контракты. Обращение в арбитражный суд для урегулирования разногласий — это абсолютно нормальная и стандартная практика, которая применяется для защиты наших интересов и интересов государства в рамках действующего законодательства».
«Созвездие» защищает свои интересы в суде, в том числе через разбирательства с предприятиями, входящими в структуру концерна. Так, в конце октября иск на 60 млн руб. получило АО «Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс"». Согласно арбитражной картотеке, спор касается просрочки поставки товара. Заявление оставлено без движения до 2 декабря. «Созвездие» уже ходатайствовало о его рассмотрении в закрытом режиме.