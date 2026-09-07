Воронежское «Созвездие» потребовало 163 млн рублей с «Уралвагонзавода»

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск АО «Концерн "Созвездие"» (входит в госкорпорацию «Ростех», но управляется частной ГК «Динамика») к местному производителю боевых машин АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского» (также входит в «Ростех», управляется московским АО «Уралвагонзавод»). Размер требований составляет 162,6 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. В «Созвездии» «Ъ-Черноземье» рассказали, что работают с «Уралвагонзаводом» по гособоронзаказу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству, поэтому суть его требований не раскрывается. В базе данных Rusprofile иск отнесен к категории споров по гражданским правоотношениям.

Представители концерна «Созвездие» не стали раскрывать «Ъ-Черноземье» детали спора до решения суда. «Основой всех наших взаимоотношений, в том числе с АО НПК "Уралвагонзавод", являются заключенные и исполняемые в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) контракты. Обращение в арбитражный суд для урегулирования разногласий — это абсолютно нормальная и стандартная практика, которая применяется для защиты наших интересов и интересов государства в рамках действующего законодательства»,— пояснили там.

По данным арбитражной картотеки, стороны встречались в суде семь раз. «Уралвагонзавод» выступал истцом дважды — в 2015 и 2017 годах. В обоих случаях свердловское предприятие отказалось от требований, они не превышали 50 тыс. руб. Еще пять исков подавало «Созвездие»: по одному в 2019-м и 2026-м годах и три в 2024-м. В первом случае концерну удалось взыскать 2,8 млн руб. задолженности и неустойки по договору поставки из заявленных 4,3 млн руб. Это решение устояло в апелляции, но кассация отменила его, утвердив мировое соглашение между сторонами. В 2024 году «Созвездие» потребовало с «Уралвагонзавода» 5,8 млн, 23,3 млн и 1,6 млн руб. По первому делу было утверждено мировое соглашение, по второму и третьему — удовлетворены требования истца, эти решения устояли в кассации.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что входящее в «Созвездие» АО «Электросигнал» потребовало 180,8 млн руб. с тульского производителя оружия и боеприпасов АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова». По данным картотеки арбитражных дел, иск оставлен без движения до 5 октября.

Алина Морозова