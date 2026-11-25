Замгубернатора Мурманской области Аксенова стала врио главы региона
Заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова назначена временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом сообщили «РИА Новости» в правительстве области. 25 ноября губернатора региона Андрея Чибиса арестовали по делу о растрате более 1 млрд руб. и получении взятки.
Господин Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области в марте 2019 года. В сентябре того же года стал губернатором. Надежда Аксенова стала заместителем главы региона в июле 2022 года.
Андрей Чибис обвиняется в хищении более 39 млн руб. у Минстроя Мурманской области, а также растрате более 1 млрд руб. бюджетных средств Минтранса региона. Деньги были выделены на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск. Еще один эпизод дела касается взятки в виде аэролодки стоимостью 8,5 млн руб. Фигурант вину не признает.