Экс-командующего войсками Сибирского округа Росгвардии не выпустили из СИЗО
Заседание суда прошло в закрытом режиме
2-й Восточный окружной военный суд признал законным арест бывшего командующего войсками Сибирского округа Росгвардии Николая Маркова по делу о коррупции. «Постановление Новосибирского гарнизонного военного суда от 13 ноября об избрании Маркову Николаю Дмитриевичу, обвиняемому по ч. 5 ст. 290 и подозреваемому по ст. 286 (превышение должностных полномочий), об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения»,— сказал судья Алексей Шорр.
Судебное заседание 26 ноября проходило в закрытом режиме, корреспондента «Ъ-Сибирь» пустили в зал только на оглашение резолютивной части решения.
Николаю Маркову инкриминируется ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, что составляет от 150 тыс. до 1 млн руб.). Кроме того, он подозревается в превышении полномочий. Военные следственные органы, в чьем производстве находится дело, не комментируют арест бывшего командующего войсками округа. По информации источников «Ъ-Сибирь», уголовное дело может пополниться новыми эпизодами.
Николай Марков возглавил округ в июле 2020 года. В мае 2026-го он оставил службу в звании генерал-полковника.
Как писал «Ъ-Сибирь», предшественник Николая Маркова на посту командующего войсками округа Виктор Стригунов находится под судом по делу о коррупции. Оно слушается в 235-м гарнизонном военном суде Москвы. Виктору Стригунову, который после перевода в Москву занял пост замглавы Росгвардии, вменяются три эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст. 286 УК РФ).