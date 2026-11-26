2-й Восточный окружной военный суд признал законным арест бывшего командующего войсками Сибирского округа Росгвардии Николая Маркова по делу о коррупции. «Постановление Новосибирского гарнизонного военного суда от 13 ноября об избрании Маркову Николаю Дмитриевичу, обвиняемому по ч. 5 ст. 290 и подозреваемому по ст. 286 (превышение должностных полномочий), об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения»,— сказал судья Алексей Шорр.