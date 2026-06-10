В Москве будут судить экс-командующего войсками Росгвардии в Сибирском округе

На рассмотрение 235-го гарнизонного военного суда Москвы поступило уголовное дело бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова. Генерал-полковнику предъявлено обвинение в трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст. 286 УК РФ), указывается в картотеке суда. 16 июня по делу пройдут предварительные слушания.

Как писал «Ъ-Сибирь», Виктора Стригунова задержали в июле 2025 года. Правоохранители заинтересовались контрактом, заключенным в 2014 году между МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» на строительство учебного центра в Кузбассе. Контроль за условиями его исполнения был возложен на Виктора Стригунова. С 2012-го по 2016 год тот возглавлял Сибирское региональное командование внутренних войск МВД, а после создания Росгвардии стал командующим войсками Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.

«В 2014 году Виктор Стригунов, располагая информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание подчиненным должностным лицам организовать его строительство»,— рассказали в следственном ведомстве, отметив, что учебный центр в эксплуатацию не введен, а государству причинен ущерб в размере свыше 2 млрд руб. Кроме того, говорится в деле, в 2012–2014 годах генерал якобы получил от предпринимателей взятки на сумму свыше 66 млн руб. за общее покровительство при выполнении крупных госконтрактов.

В январе 2020 года президент Владимир Путин назначил Виктора Стригунова заместителем главы Росгвардии. Уже в 2023 году его перевели в советники директора Росгвардии Виктора Золотова.

Илья Николаев