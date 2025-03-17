Музей освобождения региона создадут в Курской области

Музей освобождения региона от вторгнувшихся на его территорию вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют создать в Курской области. Сейчас власти ведут сбор экспонатов, в том числе подбитой военной техники, знаков отличия и формы боевиков, а также различных документов и предметов быта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На заседании правительства врио зампреда Артем Демидов предложил обратиться в Минобороны с просьбой оказать содействие в сборе предметов для экспозиции музея и ограничить доступ к некоторым разрушенным зданиям для их последующей музеефикации. Глава региона Александр Хинштейн поддержал просьбу, добавив, что экспонатом для музея станет дневник жительницы села Мартыновка Татьяны Васьковой. Кроме того, он отметил, что компания Х5 Group поддержала идею оставить в качестве памятника оккупации магазин «Пятерочка» в Судже, где украинские военнослужащие записывали видео после вторжения. Дальнейшая судьба магазина будет обсуждаться с местными жителями.

Согласно отчету господина Демидова, в ходе боев с ВСУ в Курской области пострадали 48 объектов культурного наследия и 548 памятников археологии. На прошлой неделе украинские боевики обстреляли краеведческий музей, который является памятником архитектуры конца XIX века. Здание получило сильные повреждения, погибла сотрудница музея. Кроме того, в результате атаки пострадала построенная в 1831 году Крестовоздвиженская церковь в Черкасском Поречном. По факту этих атак местные власти направили заявления в главное военное следственное управление Следственного комитета России. После освобождения основной части Суджанского района от ВСУ следователи возбудили дело о теракте.

О ситуации в Курской области читайте в репортаже корреспондента «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж