Хинштейн попросил Путина поддержать создание музея о событиях СВО

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил поддержать создание федерального музея, посвященного событиям в регионе 2024–2025 годов. 6 августа прошлого года в область вторглись вооруженные силы Украины (ВСУ). Генштаб отчитался о полном освобождении области 26 апреля 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным

Фото: Пресс-служба президента РФ Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным

Фото: Пресс-служба президента РФ

Господин Хинштейн считает, что произошедшие на курской земле события имеют огромное историческое значение, потому важно сохранить память о героизме местных жителей. Он предложил создать музей в Курске с филиалом в городе Судже.

«Сделаем, хорошее предложение»,— ответил президент (цитата по сайту Кремля).

Власти Курской области говорили о планах создать музей освобождения региона от ВСУ в марте. Сообщалось, что уже ведется сбор экспонатов, в том числе подбитой военной техники, знаков отличия и формы нападавших, а также различных документов и предметов быта. По данным властей, в ходе боев с ВСУ в области пострадало 48 объектов культурного наследия и 548 памятников археологии. В Совете Федерации, в свою очередь, призывали депутатов и министров защищать историческую память в условиях «информационной войны».

О жизни под оккупацией в Курской области — в репортаже «Ъ» «Возвращенные».