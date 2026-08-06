СКР оценил ущерб от действий ВСУ в Курской области почти в 505 млрд рублей

Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области составил 504,9 млрд руб., сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Она уточнила, что следователи уже осмотрели 186 населенных пунктов области.

СКР расследует уголовные дела о повреждениях 53 объектов культурного наследия в Курской области. В их числе Свято-Троицкий храм в Судже, краеведческий музей, ансамбль «Церкви Рождества Христова», Дмитриевская церковь, Усадьба Барятинских «Марьино» XIX–XX веков.

В мае 2025 года Владимир Путин поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших от ударов ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Поручение исполняет Минэкономики совместно с администрацией президента. Белгородские власти оценивали восстановление региона в 157 млрд руб., брянские — в 40 млрд руб.