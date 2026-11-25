На Новошахтинском НЗНП продолжают тушить резервуары после атаки беспилотников
Восстановление завода начнут после отмены ЧС
На Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП) продолжается ликвидация пожара на нескольких резервуарах, загоревшихся после воздушной атаки 23 ноября. Предприятие приостановило работу, а сроки ее возобновления пока не определены. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время прямой линии.
По информации главы региона, в ходе массированного налета применялись беспилотники нескольких типов и ракеты. Завод получил серьезные повреждения. Тушение резервуаров осложняется их объемом. Сейчас основная задача — не допустить распространения огня на другие объекты предприятия.
Юрий Слюсарь сообщил, что НЗНП был подготовлен к угрозам такого рода. Приступить к восстановлению его работы планируется после завершения фазы чрезвычайной ситуации.
Атака на завод произошла в ночь на 23 ноября. В ту ночь Ростовская область подверглась массированному налету более 80 беспилотников. В Новошахтинске в результате атаки также повреждено остекление 12 жилых домов, в том числе пяти многоквартирных. Для оценки ущерба и определения необходимой помощи организован обход зданий.