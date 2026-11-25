На Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП) продолжается ликвидация пожара на нескольких резервуарах, загоревшихся после воздушной атаки 23 ноября. Предприятие приостановило работу, а сроки ее возобновления пока не определены. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время прямой линии.