Завод нефтепродуктов в Новошахтинске приостановил работу после атаки БЛПА и ракетами
Завод нефтепродуктов в Новошахтинске (АО НЗНП) приостановил работу после атаки БПЛА и ракет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Массированная комбинированная атака длилась более шести часов. Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», более 80 дронов сбили над Ростовской областью. Беспилотники перехватили в Каменске-Шахтинском, Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском, Усть-Донецком районах. В Красносулинском районе на месте падения обломков дронов произошел пожар. Работают экстренные службы.