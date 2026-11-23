Как ранее писал «Ъ-Ростов», более 80 дронов сбили над Ростовской областью. Беспилотники перехватили в Каменске-Шахтинском, Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском, Усть-Донецком районах. В Красносулинском районе на месте падения обломков дронов произошел пожар. Работают экстренные службы.