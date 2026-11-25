Защита от спама: воронежцы назвали самые важные цифровые сервисы
Эксперты изучили в общей сложности 12 категорий цифровых услуг: умных голосовых помощников, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки, видеосервисы. По совокупности оценок в этой категории самые высокие баллы среди операторов получила МТС — 4,36 из 5. Также респонденты оценивали, насколько удобно цифровые функции объединены между собой и насколько просто ими пользоваться в одном приложении.
42% участников опроса считают, что у компании самый широкий набор дополнительных функций и цифровых сервисов;
37% назвали цифровые сервисы компании наиболее удобными;
35% отметили, что МТС лучше других объединяет мобильную связь, приложение, подписки и дополнительные услуги в единую экосистему.