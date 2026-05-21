Воронежский бизнес нарастил инвестиции в проводной интернет

По итогам 2025 года количество крупных предприятий Воронежской области, перешедших на высокоскоростной проводной интернет, выросло на 76%. Среди малого и среднего бизнеса показатель увеличился на 55%. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в МТС.

Более половины всех новых подключений обеспечили компании из сферы ритейла и логистики. В числе лидеров также отмечены резиденты особой экономической зоны «Центр» в Новоусманском районе.

Уточняется, что компании выбирают каналы со скоростью 100–300 Мбит/с. В топе востребованных цифровых решений на базе фиксированной сети — видеонаблюдение с функцией аналитики, защищенные каналы связи для удаленных объектов, организация Wi-Fi-зон внутри зданий.

«Воронежский бизнес все чаще рассматривает качественную связь не просто как вспомогательный ресурс, а как основу для цифровой трансформации и дальнейшего масштабирования сервисов, для которых необходимы высокие скорости. Рост подключений свидетельствует и о том, что региональный бизнес готов инвестировать в технологии, особенно в те, которые сразу дают измеримый эффект»,— отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

В 2025 году жители Черноземья все чаще переходили на проводной интернет. Наиболее заметный рост замечен в Белгородской области — 5%. По мнению эксперта, это связано с перераспределением трафика с мобильной связи на проводную в условиях ограничений.

Алина Морозова