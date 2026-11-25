Сеть принадлежит американской инвестиционной компании Gordon Brothers, которая одновременно выступает ее акционером и кредитором. Американский владелец выкупил Poundland в 2025 году за символическую сумму в $1 (82 руб.). У сети были зафиксированы убытки в размере $114 млн (9 млн руб.).