Британская Poundland назначит внешних управляющих из-за банкротства
Британская сеть магазинов низких цен Poundland готовится к введению внешнего управления, сообщает издание Sky News. Причиной стало банкротство.
Сеть принадлежит американской инвестиционной компании Gordon Brothers, которая одновременно выступает ее акционером и кредитором. Американский владелец выкупил Poundland в 2025 году за символическую сумму в $1 (82 руб.). У сети были зафиксированы убытки в размере $114 млн (9 млн руб.).
В начале ноября американский владелец заблокировал доступ Poundland к $50 млн (5 млн руб.) на счетах и потребовал немедленного погашения займа. Из-за этого поставщики приостановили отгрузки товаров, а примерно в 600 торговых точках сократились запасы еды. Вскоре Gordon Brothers столкнулся с обвинениями, поскольку отклонял многочисленные предложения о поглощении компании или ее покупке от других участников рынка, пишет The Guardian. После этого американский владелец выделил Poundland $26,2 млн (2 млн руб.).
Сейчас у сети остается около 550–600 торговых точек в Великобритании и Ирландии. После назначения внешних управляющих более 10 тыс. сотрудников ожидают, что большая часть магазинов будет закрыта.