Нацполитику усилят музыкой, фольклором и промыслами

Власти решили, как будут выполнять новую президентскую стратегию государственной нацполитики, призванную защищать русский язык, не допускать очагов межнациональной розни и бороться с распространением идеологии терроризма. Согласно утвержденному правительственному плану, в 2026–2028 годах в РФ будут проводиться антифашистские конгрессы, форумы антропологов и фольклорные экспедиции. Также власти намерены популяризировать художественные промыслы коренных народов и этническую музыку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Правительство 8 апреля утвердило план мероприятий по реализации президентской стратегии государственной национальной политики до 2028 года. Разработанная Федеральным агентством по делам национальностей стратегия была обновлена в конце прошлого года и включала в себя в основном общие тезисы, связанные с необходимостью защиты русского языка и культуры, развития России как «самобытного государства-цивилизации», борьбы с внешними попытками создать очаги межнациональной розни и распространять среди россиян идеологию терроризма, экстремизма и неонацизма.

Конкретные мероприятия по выполнению этих и других задач перечислены в опубликованном плане. Документ включает в себя 172 мероприятия, распределенные по четырем разделам.

В первом говорится о том, что нужно сделать для укрепления «общероссийского гражданского самосознания на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Для этого планируется, в частности, проводить конференции, форумы, фестивали и выставки, связанные с изучением русского языка, популяризацией культур народов России и сохранением в памяти важных исторических событий.

Власти намерены ежегодно проводить и дни русского языка, в том числе за рубежом. Также ежегодно будет проводиться форум специалистов, занимающихся переводами на русский язык произведений, созданных на языках коренных народов. К примеру, в 2026 году будет проведен съезд русистов из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а с 2027 года ежегодно будет проводиться Международный антифашистский конгресс. За его организацию будет отвечать Минобороны.

Второй раздел плана направлен на сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия России.

Для этого будут создаваться центры этнокультурного образования, в том числе на базе школ.

Под руководством Минкультуры различные госучреждения проведут «фольклорные экспедиции» по поиску объектов нематериального этнокультурного достояния РФ. Также запланированы циклы мероприятий для популяризации художественных промыслов коренных народов России и этнической музыки. К примеру, в 2027 году власти собираются провести конгресс антропологов и этнологов, в котором будут участвовать около 700 человек.

«Обеспечению межэтнического и межрелигиозного согласия» и «противодействию экстремизму» посвящен третий раздел правительственного плана.

В нем сказано, что Минобороны будет ежегодно проводить мероприятия (какие конкретно — не уточняется), чтобы не допустить межнациональной и межрелигиозной розни в воинских коллективах вооруженных сил.

Минобрнауки, в свою очередь, поручено провести не менее сотни мероприятий по «социальной культурной адаптации» иностранных студентов и их «интеграции» в российское общество.

В последнем, четвертом разделе документа описано, каким образом власти намерены информационно сопровождать новую национальную политику, продвигать ее «достижения» за рубежом, а также реформировать государственное регулирование в этой области.

ФАДН совместно с ФСО проведет два социологических исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.

В 2027 году ФАДН организует совещание с представителями регионов и муниципальных образований на тему этнокультурного развития финно-угорских народов РФ. В 2026–2028 годах власти проведут мониторинг хода реализации мероприятий по «социально-культурному развитию» цыган в РФ для учета «этнокультурного фактора» при развитии субъектов РФ. Минюст, МВД и Генпрокуратура проведут собственный мониторинг — он будет касаться работы религиозных и «иных» некоммерческих организаций. Надзорное ведомство проверит их на наличие экстремизма на национальной и религиозной почве.

Опубликованный план, пояснили в правительстве, был разработан с учетом предложений федеральных органов власти, научных и общественных организаций. «Целью государственной национальной политики является укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия для обеспечения развития страны, ее государственной и территориальной целостности, внутренней политической и социальной стабильности»,— напомнили в кабмине.

Полина Мотызлевская