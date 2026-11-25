Знаем мы, прекрасно знаем, как он выглядел. Сталина давно пора играть без грима, как играл Юрий Любимов в Театре на Таганке. Тогда-то и появляется Сталин как феномен, как символ в его жутком величии властелина полумира, а не просто один из ряженых фигурантов. Тогда-то и можно увидеть, как мечталось Бортко, рефлексирующего героя, а не трубку под усами и брови под фуражкой.