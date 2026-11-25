Владимир Бортко припомнил кремлевского горца
Выходит сериал «Сталин»
На платформе КИОН выходит сериал Владимира Бортко «Сталин», посвященный восьми последним годам жизни вождя народов. Фильм еще до премьеры окрестили спорным, хотя он едва ли стоит того, чтобы о нем спорить всерьез. У Михаила Трофименкова с сериалом, по известной формуле, вышли в основном эстетические разногласия.
Главная ошибка «Сталина» — это сам Сталин. Дело не в том, плох или хорош Игорь Миркурбанов в заглавной роли. А в усах, трубке, маршальском кителе, вот этой вот всей привычной атрибутике, которая волей-неволей побеждает любого актера.
Знаем мы, прекрасно знаем, как он выглядел. Сталина давно пора играть без грима, как играл Юрий Любимов в Театре на Таганке. Тогда-то и появляется Сталин как феномен, как символ в его жутком величии властелина полумира, а не просто один из ряженых фигурантов. Тогда-то и можно увидеть, как мечталось Бортко, рефлексирующего героя, а не трубку под усами и брови под фуражкой.
Да и сам Сталин, словно попрекая режиссера, интересуется у скульптора Евгения Вучетича (Дмитрий Тягунов), лепящего очередную статую вождя: «А вам не надоел этот самый с усами?» Надоел, ох как надоел. Тут же — наш пострел везде поспел — Сталин корректирует проект Вучетича памятника воину-освободителю в Трептов-парке.
Вот ведь товарищ Берия (Александр Яцко), вопреки портретной достоверности, не только забывает брить голову, но так исхудал на работе, что напоминает какого-нибудь троцкиста-колымчанина.
«Кстати, Лаврентий,— интересуется Сталин на сочинском пляже.— Правда ли, что ты такой ненасытный любовник?» Берия чуть пиджак на груди не рвет: «Да я бы и рад, но когда, когда! Утром я бомбу делаю, днем тяжелой металлургией занимаюсь, по ночам мы с вами работаем. Иосиф Виссарионович, а можно я искупаюсь?»
Вот, даже искупаться некогда. Узнается рука историка Елены Прудниковой, соавтора сценария (наряду с конспирологом Юрием Мухиным и серьезным историком Юрием Емельяновым), давно развивающей тезис «Берии некогда».
Но почему это так смешно звучит с экрана?
Почему, когда Сталин вопрошает драматурга Александра Корнейчука (Андрей Астраханцев), наркома иностранных дел УССР и приемного отца Бортко, «про Сизифа читал?», так и ждешь в ответ: «Вы имеете в виду "Миф о Сизифе" Камю?»
Почему смешно, когда секретарь ЦК Алексей Кузнецов (Виталий Кищенко) в предвкушении ареста слушает танго «Вдыхая розы аромат, // Тенистый вспоминаю сад». Должно быть трагично, но вот представишь себе, что «я вас по-прежнему люблю» адресовано Сталину (а кому же еще), и снова перед глазами усы, трубка, фуражка.
На столе Сталина лежит заветная папочка со стихами Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны». Вождь, очевидно, его часто перечитывает, а тут решил огласить на заседании Политбюро. И Политбюро догадалось, что ближайшие указы, «кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз», пройдутся по «сброду тонкошеих вождей». Но массовый расстрел Сталин временно заменил понижением цен.
Впрочем, почему же вожди «тонкошеие»? Относительно поджарый Черчилль (Владимир Юматов) щедро одолжил свои брыли и Молотову (Артур Ваха), и Кагановичу (Семен Стругачев). Пляска щек и подбородков — один из главных аттракционов фильма: почти до пресловутой «Смерти Сталина» доплясались. Особенно трагически они пляшут у Жданова (Александр Семчев), когда будущие фигуранты «ленинградского дела» бросают ему: «Так и останешься шабесгоем у всякой сволочи». Тут Андрея Александровича карачун и прихватил.
Фильм вообще богат (до степени капустника) на аттракционы, особенно ленинградских эксцентриков. Вот в каком-то архивном подвале сидит председатель Комиссии партийного контроля Матвей Шкирятов (Александр Баширов). Сталин спускается к нему, чтобы выслушать невинные характеристики на соратников и вывод «я бы половину расстрелял». Баширов похож на кота Бегемота, объявившего голодовку в застенках НКВД. Выслушав его, Сталин, очевидно, запирает товарища на ключ.
Виктор Сухоруков в роли Хрущева собрал воедино всех упырей и упырьков, которых переиграл. Злобный, лицемерный, кровавый клоун, танцующий гопак: режиссер ненавидит будущего ниспровергателя культа личности лютой ненавистью. И в этой ненависти, собственно говоря, и заключается весь сталинизм фильма. Да Бортко их всех ненавидит. Да, царь хороший, бояре плохие, но не настолько же плохие.
Ведь по жанру — это не байопик, несмотря на пунктирно набросанные вехи времени (вот разгром Эйзенштейна, вот голод, вот работа Сталина над «Вопросами языкознания»), а триллер.
Товарищ Сталин в своей несказанной мудрости окружил себя первостатейной сволочью, которая в страхе за свою жизнь и предвкушая дележку наследства вождя замышляет его убить.
По рукам в Политбюро гуляют волшебные ампулы доктора Майрановского, штатного отравителя МГБ. Сначала их, по рекомендации Хрущева, мыслила применить к вождю «русская партия» антисемитов-ленинградцев. Затем, судя по всему, они вернулись к Хрущеву, а тут и товарищ Берия подсуетился.
Да, есть такая версия, что Сталина убили. Да и в ЦК перед смертью вождя творилось непонятное, сулившее элите новый 1937 год. Но главный упор во внутренних разборках делается на филосемитизм Сталина. То он обрушивает на головы соратников перечень евреев—лауреатов Сталинских премий, то вопиет, что «еврейского заговора нет», и подозревает Хрущева в провокационном взрыве бомбы в посольстве СССР в Израиле.
Несколько неожиданно, хотя Сталин, конечно, не был ни антисемитом, ни филосемитом. Но при этом совершенно непонятно, куда, вслед за ленинградцами, отправился Еврейский антифашистский комитет: так, глухо упоминается ликвидация Михоэлса.
Есть, однако, действительно трогательный и символичный эпизод. Покачивая ножкой, Светлана (Полина Денисова) пересказывает отцу рассказ Хемингуэя «Там, где чисто, светло» из сборника с красноречивым заглавием «Победитель не получает ничего». Но эта мораль зародилась в фильме явно без всякого режиссерского умысла.