Израиль почувствовал химию
Иран обвинили в разработке боевых отравляющих веществ
Израиль обвинил Иран в разработке химического оружия. С таким заявлением 24 ноября выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, пригрозивший, что его страна не позволит противнику обзавестись боевыми отравляющими веществами. Сам Иран подобные обвинения отвергает, утверждая, что Израиль лишь ищет повод для возобновления боевых действий. Между тем заявление Исраэля Каца совпало с визитом в Москву делегации высокопоставленных израильских дипломатов во главе с заместителем генерального директора МИД Израиля Мейрав Эйлон-Шахар. Отвечая на вопрос “Ъ”, она признала, что вопрос разработки Ираном химического оружия «тоже обсуждался» на переговорах в российском МИДе.
С новыми обвинениями в адрес Ирана министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил на своем брифинге. «Иранцы вышли из своих тоннелей после операции "Львиный рык" (израильская военная операция против Ирана, начавшаяся параллельно с американской 28 февраля.— “Ъ”), осознали нанесенный им ущерб и поняли, что им необходимо оружие, восстанавливающее равновесие,— заявил Исраэль Кац на брифинге в Тель-Авиве, имея в виду программу создания химического оружия.— Израиль не позволит Ирану приобрести химическое оружие». Эти высказывания господина Каца стали первой и наиболее заметной попыткой израильских властей вынести тему военно-химической программы Ирана в публичную плоскость.
Исраэль Кац пригрозил также возобновлением боевых действий против Ирана — в случае, если тот не откажется от курса на конфронтацию с еврейским государством.
«Если мы понимаем, что иранцы намерены напасть на Израиль, разве мы не можем приказать армии атаковать раньше и предотвратить угрозу? Если иранцы нападут на нас первыми, это будет провалом»,— пояснил министр обороны.
Как сообщила 24 ноября новостная корпорация «Кан» со ссылкой на источники, тему предполагаемых попыток Ирана создать химическое оружие израильское разведывательное сообщество расследует в течение почти десяти лет. Согласно полученным разведданным, материалы, указывающие на существование такой программы у Тегерана, были обнаружены израильтянами в «иранском ядерном архиве» — массиве секретных документов о ядерных разработках Ирана, похищенном разведслужбой «Моссад» в ходе спецоперации в Тегеране в ночь на 31 января 2018 года.
Информацию об этих разработках израильская сторона попыталась недавно использовать в контактах с администрацией президента США, чтобы убедить ее в необходимости возобновления ударов по Ирану. Так, издание Al-Monitor со ссылкой на источники сообщило 20 ноября, что Израиль представил американцам разведданные о стремлении Ирана разместить химическое и биологическое оружие на боевых беспилотниках или баллистических ракетах, повысив смертоносность своих ударов.
Впрочем, пока развитие таких боевых технологий находится на ранней стадии, сделал оговорку один из собеседников Al-Monitor, добавив, что «в ближайшие недели или месяцы ничего (со стороны Ирана.— “Ъ”) не произойдет и паниковать не стоит».
Заявление Исраэля Каца совпало по времени с визитом в Москву делегации высокопоставленных израильских дипломатов во главе с Мейрав Эйлон-Шахар — заместителем генерального директора МИД Израиля по стратегическим вопросам, в сферу служебных интересов которой входят в том числе темы, связанные с нераспространением оружия массового уничтожения. 24 ноября делегация провела в МИД РФ серию переговоров, в том числе с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Как сообщило российское дипломатическое ведомство, в ходе контактов стороны обменялись мнениями «о развитии военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе», включая то, что сейчас происходит вокруг Ирана.
Отвечая на вопрос “Ъ”, привезли ли израильтяне в Москву доказательства разработки Ираном химического оружия, те пошутили, что им трудно было взять с собой контейнеры. На вопрос же, входил ли в повестку дня переговоров вопрос об иранском химическом оружии, госпожа Эйлон-Шахар ответила утвердительно: «Это обсуждали тоже».
Что касается Тегерана, то он называет обвинения израильтян поиском предлога для возобновления боевых действий.
«Вслед за масштабным нарративом об "иранской ядерной угрозе" американские официальные лица теперь заявляют (имеются в виду сообщения в СМИ со ссылкой на американских чиновников.— “Ъ”) о появлении признаков того, что Иран разрабатывает биологическое или химическое оружие,— написал 20 ноября в соцсети X официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.— Неужели американские чиновники действительно рассчитывают, что мир забудет печально известное выступление Колина Пауэлла в Совете Безопасности ООН в 2003 году, когда он демонстрировал небольшую пробирку в качестве "наглядного доказательства" угрозы, якобы исходившей от иракского оружия массового уничтожения? Этот эпизод стал устойчивым символом одного из самых серьезных провалов разведки и политических обманов в современной истории».
Параллели с подготовкой американской военной кампании в Ираке провел и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который 17 ноября назвал сообщения о планах Тегерана применить химическое оружие против американских или израильских сил «чушью» и «пропагандой в стиле войны в Ираке».