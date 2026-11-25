Заявление Исраэля Каца совпало по времени с визитом в Москву делегации высокопоставленных израильских дипломатов во главе с Мейрав Эйлон-Шахар — заместителем генерального директора МИД Израиля по стратегическим вопросам, в сферу служебных интересов которой входят в том числе темы, связанные с нераспространением оружия массового уничтожения. 24 ноября делегация провела в МИД РФ серию переговоров, в том числе с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Как сообщило российское дипломатическое ведомство, в ходе контактов стороны обменялись мнениями «о развитии военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе», включая то, что сейчас происходит вокруг Ирана.