Криптообменник неоднократно оказывался в криминальных сводках. В апреле 2025 года в офисе MoscaEx прошли обыски по делу о хищении средств бывшей главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. Тогда мошенники убедили ее перевести 421,7 млн руб. на якобы безопасный счет. В дальнейшем аферисты вывели часть средств за границу через MoscaEx. В сентябре того же года силовики снова провели рейд в криптообменнике по подозрению в незаконном выводе средств в Дубай. Тогда MoscaEx временно закрылся, но уже в начале октября возобновил работу, так как версия о незаконном перемещении капитала подтверждений не нашла.