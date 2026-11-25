Похищение ради долга
Задержан владелец криптообменника MoscaEx
В Москве правоохранительными органами задержан владелец криптообменника MoscaEx Саид Сурхаев. 32-летнему предпринимателю и его сообщникам вменяют похищение человека при отягчающих обстоятельствах. Силовики ходатайствовали об аресте бизнесмена в суде.
Саида Сурхаева оперативники ФСБ задержали 24 ноября в его квартире на Мичуринском проспекте. Ночь подозреваемый провел в ИВС, а 25 ноября в Замоскворецкий районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о его заключении под стражу по обвинению в похищении человека с применением оружия. По вменяемой статье фигуранту грозит вплоть до 12 лет колонии.
Инкриминируемое господину Сурхаеву преступление было совершено в феврале 2026 года. Согласно версии следствия, трое мужчин пригласили своего знакомого в кальян-бар «Барвиха Лаунж» на Киевской улице для обсуждения «деловых вопросов». Там потерпевшего захватили и потребовали от него найти и привезти в бар другого знакомого. При этом жертве угрожали расправой и забрали его телефон. Однако через пять часов, ничего не добившись, мужчину отпустили.
По данным “Ъ”, человеком, которого искал Саид Сурхаев, мог быть бывший кассир MoscaEx Мурад Азизов. Прошлым летом он якобы похитил у компании $11 млн, полагавшихся для выплат клиентам.
Чтобы закрыть финансовую дыру, предпринимателю пришлось использовать средства новых клиентов. Однако погасить долги до конца так и не удалось, из-за чего задолженность обменника достигла около $20 млн. Сурхаев при этом продолжал поиски Мурада Азизова, пока в феврале не нашел одного его знакомого.
Саид Сурхаев основал криптообменник MoscaEx в 2022 году, офис компании находится в комплексе «Федерация» в «Москва-Сити». Официально организация позиционирует себя как криптобиржа. В соцсетях MoscaEx публикует материалы о криптовалютах, проводит интервью со спортсменами.
Криптообменник неоднократно оказывался в криминальных сводках. В апреле 2025 года в офисе MoscaEx прошли обыски по делу о хищении средств бывшей главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. Тогда мошенники убедили ее перевести 421,7 млн руб. на якобы безопасный счет. В дальнейшем аферисты вывели часть средств за границу через MoscaEx. В сентябре того же года силовики снова провели рейд в криптообменнике по подозрению в незаконном выводе средств в Дубай. Тогда MoscaEx временно закрылся, но уже в начале октября возобновил работу, так как версия о незаконном перемещении капитала подтверждений не нашла.