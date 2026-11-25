В орловских Ливнах не смогут провести ремонт моста за 300 млн рублей
Администрация города Ливны в Орловской области отменила определение подрядчика на капремонт моста через реку Ливенка на улице Свердлова в райцентре. По данным «госзакупок», решение заказчик принял в связи с необходимостью доработки приложений к извещению о проведении конкурса.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», первые торги по этому объекту были объявлены в сентябре. Максимальная цена контракта тогда составляла 271,6 млн руб. Вскоре определение подрядчика также было отменено.
Повторный конкурс объявляли с начальной ценой уже в 295 млн руб. Новых торгов по ремонту объекта пока не объявлено.
Провести ремонт требовалось в период с 15 мая 2027-го по 30 июня 2028-го. Длина моста в Ливнах составляет 60,6 м, ширина — 15,4 м. По сооружению проходят две полосы автомобильного движения, мост оборудован пешеходными тротуарами с каждой стороны. По техническому заданию требуется демонтировать существующий путепровод, включая элементы мостового полотна, пролетные строения, подпорные стенки и часть опор. Затем будет возведена новая конструкция. Предусмотрено также строительство очистных сооружений, устройство мостового полотна и дорожной одежды на подходах.
Работы планировали профинансировать из местного бюджета в рамках муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
В сентябре «Ъ-Черноземье» писал, что мост через реку Толучеевку в Воронежской области отремонтируют за 276,3 млн руб.