Провести ремонт требовалось в период с 15 мая 2027-го по 30 июня 2028-го. Длина моста в Ливнах составляет 60,6 м, ширина — 15,4 м. По сооружению проходят две полосы автомобильного движения, мост оборудован пешеходными тротуарами с каждой стороны. По техническому заданию требуется демонтировать существующий путепровод, включая элементы мостового полотна, пролетные строения, подпорные стенки и часть опор. Затем будет возведена новая конструкция. Предусмотрено также строительство очистных сооружений, устройство мостового полотна и дорожной одежды на подходах.