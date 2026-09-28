Мост через реку Толучеевку в Воронежской области отремонтируют за 276 млн рублей

Подведены итоги торгов на капитальный ремонт мостового перехода через реку Толучеевку в Калачеевском районе Воронежской области. Победителем аукциона признано воронежское ООО «Мотострой 1», ставшее единственным участником аукциона. Компания снизила начальную цену контракта почти на 1 тыс. руб. Сумма соглашения составила около 276,3 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объект расположен на 68-м километре трассы Павловск — Калач — Петропавловка. Мостовой переход имеет строительную длину 381,4 м, длина самого моста составляет 128,7 м.

Согласно проектной документации, рассчитанной на семь этапов, подрядчику предстоит заменить балки пролетных строений и опорные части, обновить деформационные швы, а также уложить новое дорожное покрытие на самом мосту и подходах к нему. Кроме того, в перечень задач входят укрепление обочин и монтаж современных барьерных и перильных ограждений.

По данным Rusprofile, ООО «Мотострой 1» зарегистрировано в Воронеже в 2019 году для строительства мостов и тоннелей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Михаил Детков. В 2025 году компания выручила 668 млн, чистая прибыль составила 3,1 млн руб.

Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета. Приступить к капитальному ремонту необходимо сразу после подписания контракта, а полностью завершить все предусмотренные работы планируется до 30 июля 2027 года.

На прошлой неделе стало известно, что управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливен Орловской области ищет подрядчика для капитального ремонта моста на улице Свердлова. Начальная цена контракта составляет 271,6 млн руб. Заявки на участие принимаются до 9 октября. Итоги подведут 14 октября.

Кабира Гасанова