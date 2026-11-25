Президент сказал, что обе стороны совершали ошибки, которые привели к конфликту, но сейчас, заверил он, элиты России и Украины «понимают, что надо договариваться». «В том числе президент Путин, также за мир… Я никогда от Путина не слышал, чтобы он отрицал украинский народ. Он даже украинское государство не отрицает. Это внутренняя его убежденность»,— сказал господин Лукашенко.