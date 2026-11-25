Лукашенко назвал конфликт России и Украины мордобитием и призвал его остановить
Первоочередной задачей для России и Украины должно стать прекращение огня, а анализировать ошибки сторон можно будет позже, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он призвал стороны, которые, «грубо говоря, по морде надавали друг другу», сесть за стол переговоров и заключить «мир на века», пусть это и непросто, сказал президент.
«Ну остановитесь… У нас же всегда так было: по морде надавали — остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться. Слишком упрощенно, но это соответствует нашему украинско-белорусско-русскому характеру»,— сказал господин Лукашенко в интервью французского еженедельника Le Point.
Президент сказал, что обе стороны совершали ошибки, которые привели к конфликту, но сейчас, заверил он, элиты России и Украины «понимают, что надо договариваться». «В том числе президент Путин, также за мир… Я никогда от Путина не слышал, чтобы он отрицал украинский народ. Он даже украинское государство не отрицает. Это внутренняя его убежденность»,— сказал господин Лукашенко.