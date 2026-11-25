Хуснуллин сообщил о переносе сроков 75% строек по госзаказу
Сроки реализации 75% новых строительных проектов по госзаказу в России сдвинуты на более поздний период. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время выступления в Госдуме.
«У нас непростой бюджет. У нас 75% новых строек в стране снесено вправо. Мы пока не ведем новые стройки, готовимся, делаем технико-экономическое обоснование к новому строительству. Давайте над этим сейчас поработаем, над оптимизацией наших затрат»,— сказал вице-премьер (цитата по «РИА Недвижимость»).
Правительственный час в Госдуме 25 ноября был посвящен реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В частности, депутаты обсуждали с представителями правительства стоимость жилья и обоснованность тарифов ЖКХ.