Губернатору Паслеру предложили Першина и Пунина на пост мэра Первоуральска
В комиссию по оценке кандидатов на пост мэра Первоуральска вошли всего семь человек. В частности, политиков оценивали вице-губернатор Василий Козлов, заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства Среднего Урала Сергей Никонов, первый замруководителя аппарата губернатора и правительства региона — директор департамента по МСУ Вадим Дубичев, спикер гордумы Галина Селькова, и.о. главы администрации Западного управленческого округа региона Дмитрий Верзаков (все входят в «Единую Россию»), председатель общественной палаты Первоуральска Кристина Костина и директор департамента противодействия коррупции Среднего Урала Андрей Оборок.
Пост мэра Первоуральска стал вакантным 20 июля после решения губернатора Дениса Паслера отправить в отставку Игоря Кабца, который возглавлял территорию с 2018 года. Глава региона тогда заявил, что при серьезной поддержке предприятий и в условиях открытия новых предприятий город «только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством». Ожидалось, что в правительстве Свердловской области начнут рассматривать презентации кандидатов на пост мэра уже в октябре, однако срок приема документов пришлось продлить: поначалу свою кандидатуру выдвинул только справоросс Владислав Пунин.