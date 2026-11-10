Экс-глава района Екатеринбурга Виталий Першин стал врио мэра Первоуральска

Виталию Першину 58 лет, он уроженец Барнаула (Алтайский край). Окончил Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), после проходил срочную службу в железнодорожных войсках и руководил производственными предприятиями. С 2012 года трудился первым вице-мэром Заречного, позже перешел в Уральское территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта: с 2014-о был заместителем руководителя, с 2015-о — руководителем. В 2021 году получил пост главы Железнодорожного района Екатеринбурга.