Экс-глава района Екатеринбурга Виталий Першин стал врио мэра Первоуральска
Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил экс-главу Железнодорожного района Екатеринбурга Виталия Першина временно исполняющим полномочия главы Первоуральска. К исполнению обязанностей он приступит 11 ноября, сообщили в департаменте информационной политики региона.
До назначения господина Першина обязанности главы Первоуральска исполнял Денис Поляков. По данным источников «Ъ-Урал», он должен продолжит работу в администрации города в должности вице-мэра по вопросам ЖКХ, городского хозяйства и экологии.
Виталию Першину 58 лет, он уроженец Барнаула (Алтайский край). Окончил Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), после проходил срочную службу в железнодорожных войсках и руководил производственными предприятиями. С 2012 года трудился первым вице-мэром Заречного, позже перешел в Уральское территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта: с 2014-о был заместителем руководителя, с 2015-о — руководителем. В 2021 году получил пост главы Железнодорожного района Екатеринбурга.
Пост мэра Первоуральска стал вакантным 20 июля после решения Дениса Паслера отправить в отставку Игоря Кабца, который возглавлял территорию с 2018 года. Глава региона тогда заявил, что при серьезной поддержке предприятий и в условиях открытия новых производств город «только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством».
Ранее сообщалось, что серьезную конкуренцию Виталию Першину может составить Александр Зимин от «Единой России». Источники «Ъ-Урал» указывали, что в гордуме Первоуральска партию власти представляют 22 депутата из 25, среди шести членов конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур на пост мэра пятеро являются членами «Единой России», а сами кандидаты от партии власти ни разу не проигрывали выборы мэров с момента утверждения нового порядка об избрании глав муниципалитетов. При этом один из собеседников «Ъ-Урал» допускал, что в Первоуральске может произойти исключение из этого правила. «Я бы на Першина поставил. Он возглавляет районную организацию "Единой России" и выпускник паслеровской школы мэров»,— отмечал собеседник.