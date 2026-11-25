Суд взыскал с экс-главы Ростова 5,5 млн рублей за проданную Toyota
Советский районный суд Ростова-на-Дону постановил взыскать в солидарном порядке с бывшего главы городской администрации Алексея Логвиненко и Натальи Скороход почти 5,5 млн руб. Эти средства составляют эквивалент стоимости автомобиля Toyota Avalon 2023 года выпуска, проданного 3 ноября 2025 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Решение обращено к немедленному исполнению. Кроме того, с Алексея Логвиненко взыскана госпошлина в размере 900 тыс. руб. При этом решение суда еще не вступило в законную силу.
Как сообщал «Ъ-Ростов», 25 ноября Советский районный суд также удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества Алексея Логвиненко и других лиц общей стоимостью более 1,5 млрд руб. Иск был подан в интересах Российской Федерации в лице Росимущества.