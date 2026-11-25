С 2019 года госпожа Надежда Аксенова руководит аппаратом правительства Мурманской области. До этого она занимала должность помощника губернатора. В 2022 году Андрей Чибис назначил ее своим заместителем, наделив полномочиями по контролю руководителей исполнительных органов власти, вице-губернаторов, а также глав муниципальных образований. Она должна была, в том числе, отвечать за межведомственное взаимодействие.