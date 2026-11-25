Исполняющим обязанности главы Мурманской области стала Надежда Аксенова
Полномочия главы региона перешли к госпоже Аксеновой после ареста Андрея Чибиса
Полномочия губернатора Мурманской области после ареста главы региона Андрея Чибиса временно перешли его заместителю, руководителю аппарата областного правительства Надежде Аксеновой, сообщили «Ъ Северо-Запад» в правительстве Мурманской области. Госпожа Аксенова работает в команде Андрея Чибиса еще с 2019 года.
С 2019 года госпожа Надежда Аксенова руководит аппаратом правительства Мурманской области. До этого она занимала должность помощника губернатора. В 2022 году Андрей Чибис назначил ее своим заместителем, наделив полномочиями по контролю руководителей исполнительных органов власти, вице-губернаторов, а также глав муниципальных образований. Она должна была, в том числе, отвечать за межведомственное взаимодействие.
«Надежда Алексеевна отлично проявила себя как руководитель аппарата правительства Мурманской области, который успешно справляется с поставленными задачами и грамотно организует работу по своему направлению»,— говорил губернатор про работу госпожи Аксеновой.
Мещанский районный суд Москвы 25 ноября арестовал Андрея Чибиса на два месяца. Он пробудет в СИЗО минимум до 23 января 2027 года. Чиновника обвиняют в растрате свыше 1 млрд руб. и в получении взятки. Отметим, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко также участвовала в следственных действиях.