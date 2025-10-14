Задержан назначенный в сентябре зампрокурора Белгородской области Смирнов

В Белгородской области задержан заместитель прокурора региона Дмитрий Смирнов. Информацию об этом «Ъ» подтвердил источник в правоохранительных органах региона. Официального подтверждения пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Белгородской области Фото: прокуратура Белгородской области

Дмитрий Смирнов был назначен зампрокурора Белгородской области в конце сентября. Он родился в 1987 году, в 2002-м окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Карьеру начинал в УВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, а в 2011 году стал старшим следователем следственного отдела по Невскому району петербургского СУ СК, после чего перешел на работу в органы прокуратуры. До вступления в должность зампрокурора Белгородской области господин Смирнов был Всеволожским городским прокурором Ленинградской области.

В марте этого года Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга отправил под арест бывшего замглавы администрации Всеволожского района Ленобласти по строительству и ЖКХ Алексея Кондрашина и главу администрации Морозовского городского поселения Дениса Крайнова по делу о превышении полномочий и растрате (ч. 3 ст. 286 УК, ч. 4 ст. 160 УК). Экс-чиновникам вменяется незаконная продажа муниципальной земли.

Сергей Толмачев, Воронеж