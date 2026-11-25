Фигуранту дела «Дент-Лайн» избрали запрет определенных действий
Ущерб от навязывания стоматологических услуг оценили в 30 млн рублей
Индустриальный райсуд Ижевска избрал запрет определенных действий одному из организаторов и руководителей группы, обвиняемых в мошенничестве под видом оказания стоматологических услуг. По версии следствия, ущерб от деятельности группы превысил 30 млн руб., сообщила пресс-служба судов Удмуртии.
Речь идет о жителе Москвы, работающем в стоматологической клинике ООО «Дент-Лайн». Следователь ходатайствовал о продлении ранее избранной ему меры пресечения. Обвиняемый и его защитники просили назначить меру, не связанную с изоляцией от общества.
Суд отказал следователю. При принятии решения он учел, что предварительное следствие продолжается более 11 месяцев, а текущая стадия расследования уже не связана с первоначальным сбором доказательств. В отношении обвиняемого установлен запрет определенных действий.
Ранее такую же меру пресечения суд избрал в отношении еще одного организатора и руководителя группы, а также двух других фигурантов дела. Еще одной обвиняемой назначена подписка о невыезде.
По версии следствия, два брата создали сеть частных стоматологических клиник, после чего привлекли к противоправной деятельности группу единомышленников. Пациентам навязывали дорогостоящее и ненужное лечение, дополнительные услуги, а также вынуждали оформлять кредиты на оплату стоматологических работ.
О расследовании дела стало известно в декабре 2025 года. Тогда суд избрал меры пресечения 13 обвиняемым, девять из них отправили под стражу, одному назначили домашний арест, еще троим — запрет определенных действий. По первоначальной оценке следствия, ущерб превышал 4 млн руб.
Обвиняемым вменяют мошенничество, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.