Трех фигурантов дела хищений в стоматологиях «Дент-Лайн» оставили в СИЗО

Верховный суд Удмуртии (ВС УР) рассмотрел апелляционные жалобы семи фигурантов уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК) в сети стоматологических клиник «Дент-Лайн». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Напомним, по версии следствия, два брата открыли сеть частных клиник, после чего собрали команду единомышленников из разных городов страны, включая Ижевск, Москву, Барнаул и Набережные Челны. Как пишет «МВД Медиа», всего в организованную группу входило 17 человек, они работали врачами, администраторами и кураторами.

Следствие считает, что фигуранты заманивали клиентов путем «веерного обзвона» под предлогом бесплатного панорамного снимка и консультации. После врачебных манипуляций с пациентами общались кураторы, навязывая гражданам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги, в которых те не нуждались.

«В некоторых случаях участники группировки восстанавливали либо удаляли гражданам даже здоровые зубы»,— говорится в сообщении. Кроме того, по версии следствия, потерпевших вынуждали оформлять кредиты на стоматологические работы прямо в организации без возможности покинуть заведение или посоветоваться с родственниками.

О задержании фигурантов стало известно в декабре 2025 года. Причиненный ущерб оценивается более чем в 4 млн руб. По данным оперативников, в числе пострадавших 14 жителей Удмуртии и несколько десятков граждан из других регионов. В ходе обысков у фигурантов было изъято свыше 12 млн руб., 46 банковских карт, два автомобиля и документация.

В уголовную коллегию ВС УР обратились как сторона защиты, так и обвинения. Они были несогласны с решениями, которые вынес Индустриальный райсуд Ижевска 23-25 марта. В частности, судебная инстанция на два месяца продлила срок содержания под стражей двум руководителям группы и бывшему менеджеру. Еще четверых обвиняемых выпустили из СИЗО: одного отправили под домашний арест, трем фигурантам назначили запрет определенных действий.

Адвокаты оставшихся под стражей фигурантов просили ВС УР смягчить меру пресечения. Прокуратура вышла с представлением вернуть в СИЗО четырех других обвиняемых. В суде присутствовали потерпевшие и следователь, в чьем производстве находится уголовное дело.

«Допрошенные <...> потерпевшие пояснили, что никакого давления обвиняемые на них не оказывали и не оказывают. Кроме того, в суд не были представлены данные о нарушении порядка отбывания обвиняемыми избранных мер, никаких представлений от уголовно-исполнительной инспекции не поступало: обвиняемые соблюдают наложенные на них запреты и ограничения»,— говорится в сообщении.

ВС УР изучил материалы дела и признал избранные меры пресечения законными. Трое обвиняемых останутся под стражей, один — под домашним арестом, еще трое — с запретом определенных действий.