В Ижевске 13 сотрудников стоматологии обвиняются в мошенничестве на 4 млн рублей
В Ижевске 13 сотрудников стоматологической клиники «Дент-Лайн» обвиняются в мошенничестве, связанном с оказанием медицинских услуг (ст. 159 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Следствие считает, что два брата открыли сеть частных клиник и собрали команду единомышленников для осуществления противоправных действий. Стоматологи навязывали клиентам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги. Ущерб, причиненный действиями группы, оценивается в более чем 4 млн руб.
Суд избрал меру пресечения: девяти обвиняемым назначено заключение под стражу, одному — домашний арест с запретом определенных действий, еще трое отпущены под запрет определенных действий.