Застройщику аэропорта Туношна разрешили строить грузовой терминал
Разрешение на строительство грузового терминала аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне выдано ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“». В ближайшее время на площадке начнут возводить фундамент, а ввести комплекс в эксплуатацию планируется в первом квартале 2028 года, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По словам главы региона, терминал сможет обрабатывать около 50 тыс. тонн грузов в год. Его строительство ведется в рамках проекта модернизации аэропорта. Инвестором выступает группа компаний «Аэрофьюэлз».
Подготовкой площадки и устройством фундамента займется московское ООО «АИР Магистраль». Компания получила контракт стоимостью 82,6 млн руб. на строительно-монтажные работы по подготовке площадки и нулевого цикла. Завершить их необходимо до 28 февраля 2027 года.
Пассажирский терминал внутренних линий планируют открыть в 2027 году. Параллельно готовится проект международного терминала. Его проектированием занимается ООО ПО «Архитектура-СК», которое в марте 2026 года стало победителем конкурса на разработку проектной документации.
Кроме того, из федерального бюджета выделили 4,3 млрд руб. на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
«Ъ-Ярославль» сообщал, что соглашение о реконструкции аэропорта с группой компаний «Аэрофьюэлз» власти региона заключили в 2023 году. В мае 2025 года на площадке установили закладной камень нового аэропортового комплекса. Тогда объем инвестиций в строительство пассажирского и грузового терминалов оценивался более чем в 2,5 млрд руб.