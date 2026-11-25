Разрешение на строительство грузового терминала аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне выдано ООО «Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“». В ближайшее время на площадке начнут возводить фундамент, а ввести комплекс в эксплуатацию планируется в первом квартале 2028 года, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.