В Туношне заложили первый камень нового аэропорта

На месте строительства нового ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне установили закладной камень. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Торжественная церемония прошла при участии инвестора — группы компаний «Аэрофьюэлз» и губернатора Михаила Евраева. В этом месяце начнется подготовка строительной площадки — на место привезут необходимые строительные материалы, а саму территорию оградят забором.

«Скоро здесь будет новый, современный аэропорт-миллионник с пассажирским и грузовым терминалами. Сдача объектов запланирована в 2027-2028 годах. Объем вложений составит более 2,5 млрд руб.»,— сказал господин Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация аэропорта

Фото: Михаил Евраев, Telegram Визуализация аэропорта

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Алла Чижова