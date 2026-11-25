По данным Rusprofile, ООО «ЖД Ресурс» зарегистрировано в Белгороде в 2007 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Наполовину компания принадлежит Андрею Рублеву, еще 31,25% долей владеет ее директор Лариса Гаврилова. По 6,25% также принадлежат Валерии, Аделине и Виктории Гавриловым. В 2025 году выручка общества составила 84 млн руб., а чистый убыток — 8,3 млн руб. Годом ранее финпоказатели составляли 188 млн и 3,4 млн руб. соответственно.