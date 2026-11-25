Белгородское «ЖД Ресурс» попало под процедуру наблюдения
Арбитражный суд Белгородской области 24 ноября ввел в отношении местного ООО «ЖД Ресурс», торгующего деталями машин, процедуру наблюдения. Это первый этап банкротства: суд назначает временного управляющего для оценки финансового состояния должника и контроля сохранности его имущества. Это следует из картотеки арбитражных дел.
На должность управляющего выдвинут Антон Николаев. Белгородцы заявили о самобанкротстве в сентябре. Изначально сумма долга оценивалась в 142,9 млн руб. Позднее в определении суда появилась сумма неисполненных денежных обязательств в 12,9 млн руб. Происхождение долгов не раскрыто.
В августе о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании заявляли Сбербанк и ПСБ, следует из данных на портале «Федресурс». Никто из них не предпринял дальнейших шагов.
По данным Rusprofile, ООО «ЖД Ресурс» зарегистрировано в Белгороде в 2007 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Наполовину компания принадлежит Андрею Рублеву, еще 31,25% долей владеет ее директор Лариса Гаврилова. По 6,25% также принадлежат Валерии, Аделине и Виктории Гавриловым. В 2025 году выручка общества составила 84 млн руб., а чистый убыток — 8,3 млн руб. Годом ранее финпоказатели составляли 188 млн и 3,4 млн руб. соответственно.
На прошлой неделе совет директоров белгородского АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» (ОЗММ, входит в Объединенную металлургическую компанию — ОМК) согласовал продажу недвижимости на промплощадке на улице Машиностроительной в Старом Осколе за 145,2 млн руб.