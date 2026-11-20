По данным Rusprofile, ООО «ЭТК "Оскольский трансформаторный завод"» было зарегистрировано 5 ноября 2026 года, то есть менее чем за две недели до одобрения сделки. Юридический адрес компании совпадает с расположением продаваемой площадки. Основной вид деятельности — производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор и владелец 30% компании — Виктор Трофимов, еще 70% у Сергея Верджинского.

Господин Трофимов является совладельцем пяти компаний, суммарная выручка которых за 2025 год составила 142 млн руб., чистая прибыль — 15 млн руб. Среди них, помимо «Оскольского трансформаторного завода», белгородские ООО «Экосвязь-Центр» и ООО «Экосвязь-Восток». Первая организация занимается консультативной деятельностью и работами в области компьютерных технологий, вторая — монтажом промышленных машин и оборудования. Также у Виктора Трофимова есть бизнес в Москве: ему принадлежит 30% ООО ТД «Азов Кабель» (оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами; оставшаяся доля у ООО «Шепель холдинг») и 49% ООО «Крэнит» (деятельность в области архитектуры; оставшаяся доля у ООО «Шепель холдинг»).