Белгородская торговая фирма решила обанкротиться из-за долгов на 143 млн рублей

Арбитражный суд Белгородской области принял к производству заявление местного ООО «ЖД Ресурс», специализирующегося на оптовой торговле деталями машин, о самобанкротстве. Изначально заявленная сумма задолженности предприятия составляет 142,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В определении суда о принятии иска к рассмотрению указано, что сумма неисполненных денежных обязательств составляет 12,9 млн руб. Происхождение долгов компании не раскрывается. Судебное заседание по делу назначено на 13 октября. Должнику к этому времени необходимо предоставить суду сведения о своих зарегистрированных активах.

По данным Rusrpofile, ООО «ЖД Ресурс» зарегистрировано в Белгороде в 2007 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Наполовину компания принадлежит Андрею Рублеву, еще 31,25% долей владеет ее директор Лариса Гаврилова. По 6,25% также принадлежит Валерии, Аделине и Виктории Гавриловым. В 2025 году выручка общества составила 84 млн руб., а чистый убыток — 8,3 млн руб. Годом ранее финпоказатели составляли 188 млн и 3,4 млн руб. соответственно.

В августе о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании заявляли Сбербанк и ПСБ, следует из данных на портале «Федресурс». Причины таких намерений не раскрывались. Банкротных исков банков к «ЖД Ресурсу» пока не поступало.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородский завод сапфиров «Монокристалл» попал на первую стадию банкротства. Предприятие подало иск о самобанкротстве в начале июля. Уточнялось, что размер задолженности перед кредиторами составляет 2,6 млрд руб.

Егор Якимов