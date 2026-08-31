Подозреваемого в хищениях при расчистке реки в Тамбове отпустили под залог

Тамбовский областной суд отменил решение Ленинского райсуда, который заключил под домашний арест владельца ООО «Стинэк» Илью Комарова, которого региональное УМВД подозревает в хищении почти 14 млн руб. при расчистке реки Цна. Как пишет «Ъ», бизнесмен освобожден под залог в 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено в конце июля. В его основу легла история исполнения контракта на расчистку русла реки Цна в Тамбове. ООО «Стинэк» выполнило работы стоимостью 360 млн руб. Полиция нашла нарушения в результатах работ.

«Директор фирмы достоверно знал, что его предприятие обладает собственным наплавным мостом, однако предоставил заказчику фиктивные документы о прокате гидротехнического оборудования. Проведенная экспертиза показала, что коммерсант неправомерно завладел государственными средствами на сумму 13,7 млн руб.»,— сообщали ранее в полиции.

Ленинский райсуд заключил господина Комарова под домашний арест до 10 сентября. Решение обжаловала защита. В апелляционной жалобе его адвокат Александр Грачев указал, что в материалах следствия отсутствуют доказательства причастности его доверителя к преступлению, а условия контракта не предусматривали изменения стоимости установки и обслуживания понтонного моста.

К тому же на стадии заключения контракта подрядчик согласился на уменьшение цены почти на 15%, что позволило бюджету сэкономить порядка 60 млн руб. Рассмотрев доводы защиты, Тамбовский облсуд смягчил меру пресечения. В документах указано, что залог исключит возможность подозреваемого скрыться.