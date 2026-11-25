Нижегородское правительство сократило 550 чиновников в 2026 году
В правительстве Нижегородской области за 2026 год сократили 550 человек – около 11% всех госслужащих. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на прямой линии, комментируя формирование бюджета на 2027 год.
Глава региона напомнил, что правительство, оптимизируя расходы в текущих экономических условиях, начало с себя. По его словам, сокращения продолжатся, в том числе и в госучреждениях, за исключением социально значимых.
Глеб Никитин отметил, что чистка кадров связана не только с необходимостью сокращения расходов, но также с реорганизацией и увеличением производительности труда.
Ранее в правительстве сообщали, что расходы на содержание аппарата управления, автономных некоммерческих организаций, обеспечение деятельности госучреждений урежут в 2027 году на 10%.