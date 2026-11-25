Против ужесточения визовых ограничений ранее выступали Франция и Италия — страны выдают россиянам наибольшее число виз среди всех европейских стран. Собеседники Rapporteur утверждают, что Париж свою позицию смягчил, из-за чего давление на Рим по этому вопросу может быть усилено.