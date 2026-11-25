Rapporteur: в ЕС предложили значительно сократить число туристов из России
Совет Евросоюза (ЕС) перед встречей по визовой политике в отношении России разослал странам-участницам записку с призывом значительно сократить число российских туристов. Политический орган считает, что страны-члены ЕС должны ограничивать поездки, «не являющиеся необходимыми», пишет Rapporteur со ссылкой на текст документа.
Против ужесточения визовых ограничений ранее выступали Франция и Италия — страны выдают россиянам наибольшее число виз среди всех европейских стран. Собеседники Rapporteur утверждают, что Париж свою позицию смягчил, из-за чего давление на Рим по этому вопросу может быть усилено.
Обсуждать ограничения для россиян на въезд в ЕС, обращает внимание издание, начали из-за участившихся инцидентов в области безопасности, в которых страны Евросоюза обвиняют Москву. К ним относится, например, ситуация с начиненным взрывчаткой дроном, который немецкие правоохранительные органы нашли в аэропорту Лейпцига в начале августа.
Страны ЕС последовательно ужесточают визовую политику в отношении граждан России с 2022 года: расширяют перечень необходимых документов и сокращают долю выдачи многократных виз. При этом спрос на путешествия в Европу среди россиян в 2026 году вырос на 6%.