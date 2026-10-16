Корпоративы ждет офисный формат

«Улыбнуться у новогодней елки вместе с детьми — это точно в наших силах. Недавно открыли новое музейное пространство. Далеко не все наши сотрудники уже успели с ним познакомиться. Организуем новогоднюю елку, подарки. В зависимости от возрасти ребята либо получают детские права, либо катаются на педальных машинках. Папы и мамы могут подтвердить свою квалификацию на тренажерах. Для всех остальных кураторы проводят экскурсию. Самое главное — конкурсы, викторины, призы. Весело, без алкоголя проведем этот замечательный новогодний праздник. Сам бизнес не предполагает разудалости на рабочем месте».