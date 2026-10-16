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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Корпоративы ждет офисный формат

Какие новогодние вечеринки готовят работодатели
Вместо банкета чек-ап: новогодние корпоративы в этот раз пройдут в основном в офисном формате. Число заказчиков упало вдвое, как и сами бюджеты, рассказали “Ъ FM” представители MICЕ-индустрии. Как сплотить команду при тотальной оптимизации? И чем грозит отказ от корпоратива?

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Бизнес готовится к серьезному кризису, сейчас не до праздников. Но, кроме операционных издержек, стоит подумать о человеческом капитале и прежде всего — о своей команде, замечают собеседники “Ъ FM”. Дистанция с руководством нарастает, рост зарплат замедлился, и ситуация в экономике не внушает оптимизма.
Больших корпоративов не будет, их и не ждут. Но персонал с Новым годом обещают поздравить, пусть и бюджетно. А еще — приготовить подарки детям сотрудников. Но компаний, что полностью отказываются от новогоднего тимбилдинга, стало заметно больше, заметил генеральный директор Communicator Creative Events Егор Доброгорский. По его словам, ситуация на рынке MICE-индустрии напоминает времена пандемии COVID-19:

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«Корпоративов стало примерно в два раза меньше. Прежде средний чек на мероприятие составлял 10-15 млн руб., сейчас — 7-8 млн руб. Клиенты делятся тем, что у компаний достаточно плохие финансовые результаты. Вторая причина — установка, что нечего гулять, когда идет СВО. Допустим, раньше были зимние open air, теперь их отменили по причине прилетов.
Мероприятия, где есть возможность выйти на улицу, поиграть в снежки и прочее, не проводят с точки зрения безопасности: не разрешает ни город, ни собственные СБ».
Офисный корпоратив, видимо, ждет многих. Такой формат выбирает даже крупный бизнес, делятся представители ивент-отрасли. Банковский сектор, например, отказ от праздника мотивирует не экономией бюджета, а заботой о клиентах: время ценится дороже настроения команды. Но это не значит, что Новый год пройдет мимо персонала, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком Траст» Дмитрий Целищев:
«Мы, как и большая часть бизнеса, смотрим в сторону оптимизации затрат, к которым можно отнести в том числе и проведение внутрикорпоративных мероприятий. Поэтому, если говорить про повышение эффективности, то мы отдаем предпочтение тимбилдингам в мини-группах и командах.
Итоги года подведем в офисе без широкого празднования, отметив лучших сотрудников».
Праздник в офисе устраивают не только для сотрудников, но и членов их семей. И внутрикорпоративные елки — лучший формат поднять настроение команды, уверен глава ГК Favorit Motors Владимир Попов:
«Улыбнуться у новогодней елки вместе с детьми — это точно в наших силах. Недавно открыли новое музейное пространство. Далеко не все наши сотрудники уже успели с ним познакомиться. Организуем новогоднюю елку, подарки. В зависимости от возрасти ребята либо получают детские права, либо катаются на педальных машинках. Папы и мамы могут подтвердить свою квалификацию на тренажерах. Для всех остальных кураторы проводят экскурсию. Самое главное — конкурсы, викторины, призы. Весело, без алкоголя проведем этот замечательный новогодний праздник. Сам бизнес не предполагает разудалости на рабочем месте».

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Тренд на ЗОЖ прослеживается во многих компаниях. И не только через стандартный пакет ДМС. Здоровье сотрудников — выгодная инвестиция для бизнеса, особенно в Новый год, продолжает руководитель направления «Стратегический консалтинг» и заместитель директора в «АРБ Про» Роман Копосов:
«Те компании, которые пока еще сохраняют свой персонал, должны позаботиться о людях. У многих уже идут или предстоят достаточно массовые сокращения. Помимо того, что сотрудники в стрессе, чувствуется очень серьезный дефицит внимания и заботы со стороны руководителей.

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Если взять наш пример, то мы пойдем в корпоративные чек-апы ключевых членов команды и "вторых пилотов". Лучший подарок — это дать время сотруднику позаниматься своим здоровьем. С 2022 года мы проводим не какие-то большие корпоративные встреч, собрания, а простой ужин. Возможность встретиться с командой и провести с ними вечер это прекрасно».
Корпоративы, как выясняется, под вопросом, как и 13-я зарплата. Данные опросов показывают, что почти половина компаний не планируют премировать персонал по итогам года.
Рынок труда

Авторы

  • Аэлита Курмукова
    Аэлита Курмукова
    выпускающий редактор