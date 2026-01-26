Ряды китайских военачальников поредели

В Китае арестованы сразу два члена Центрального военного совета (ЦВС) — высшего госоргана по руководству вооруженными силами страны. Зампреда ЦВС Чжан Юся и начальника Объединенного штаба этой структуры Лю Чжэньли подозревают в «серьезных дисциплинарных нарушениях и нарушениях закона». Как правило, под такими формулировками в Китае подразумевают коррупцию. Впрочем, по целому ряду непроверяемых версий опальные военные как минимум были нелояльны возглавляющему ЦВС председателю КНР Си Цзиньпину, а как максимум — готовили госпереворот.

Лидер КНР Си Цзиньпин с членами Центрального военного совета

Фото: LI GANG / Xinhua / AFP

Фото: LI GANG / Xinhua / AFP

Масштабные чистки в китайском военном руководстве продолжаются уже в течение нескольких лет. За это время в тюрьме оказались два министра обороны, а их преемник Дун Цзюнь стал обвиняемым по делу о коррупции. Арестам подверглись генералы из командования ракетных войск. На этом фоне в китайских соцсетях с середины 2024 года периодически возникают слухи, что та же участь ждет и генерала Чжан Юся. И это несмотря на то, что он с молодых лет был знаком с председателем КНР Си Цзиньпином, был одним из немногих высокопоставленных военачальников, имеющих боевой опыт, и оставался на своем посту после достижения пенсионного возраста, что явно свидетельствовало о доверии к нему со стороны китайского лидера.

После ареста в 2025 году Хэ Вэйдуна — одного из двух заместителей Си Цзиньпина в ЦВС — армия фактически полностью перешла под контроль другого заместителя — Чжан Юся. При этом, согласно одному из самых часто тиражируемых слухов, тот не отличался лояльностью товарищу Си и пользуется поддержкой сил, которым не нравится всевластие Си Цзиньпина.

Крайне примечательным было и то, насколько мало значения китайские официальные СМИ придавали в последнее время зарубежным визитам Чжана.

По наблюдению авторитетного Telegram-канала «Китайская угроза», «Чжана постоянно ущемляют в официальном информационном поле»: так, официальные китайские СМИ полностью проигнорировали визит Чжана в Россию в ноябре 2025 года, а годом ранее крайне скупо сообщили о его визите во Вьетнам. Одновременно с этим было подмечено, что генерал то и дело отсутствовал на важных партийных и военных заседаниях, что наблюдатели неизменно воспринимали как знак немилости и грядущих перемен к худшему в его карьере.

В минувшие выходные давно циркулировавшие слухи об опале Чжан Юся получили подтверждение. 24 января в Пекине сообщили, что член Политбюро ЦК КПК Чжан Юся, а также еще один член ЦВС, начальник его Объединенного штаба Лю Чжэньли подозреваются в «серьезных дисциплинарных нарушениях и нарушениях закона» и против них начато расследование.

«Чжан Юся и Лю Чжэньли, будучи высокопоставленными кадрами партии и армии, серьезно предали доверие и ожидания ЦК КПК и ЦВС, грубо попрали и подорвали систему ответственности председателя ЦВС, способствовали возникновению серьезных политических и коррупционных проблем, подрывавших абсолютное руководство партии над армией и угрожавших основам правления партии, серьезно повредили имиджу и престижу ЦВС и повлияли на политическую и идеологическую основу единства среди всех офицеров и солдат»,— указало официальное издание вооруженных сил КНР PLA Daily.

После XX съезда КПК, проходившего в октябре 2022 года, в ЦВС, не считая возглавляющего этот орган председателя Си, было шесть членов. В результате нынешнего отстранения Чжана и Лю эта структура оказалась фактически разгромлена: в высшем военном командовании Китая осталось всего два человека — сам председатель Си и Чжан Шэнминь, отвечающий за вопросы дисциплины и расследования коррупции в вооруженных силах и прошлой осенью ставший замом вместо исключенного из партии и находящегося под следствием Хэ Вэйдуна.

Новый виток чисток в связи с причастностью обвиняемых к коррупции (так по крайней мере сообщается официально) пришелся на период подготовки Китая к двум знаковым событиям года: XXI съезда Компартии Китая (съезды проводятся раз в пятилетку) и 100-летия Народно-освободительной армии Китая.

«Си, вероятно, опасался, что Чжан стал всемогущим в армии. Если исходить из того, что Си предположительно хочет получить четвертый срок на посту (председателя КНР.— “Ъ”), он должен был опасаться, что Чжан может возглавить усилия внутри партии по его свержению»,— пояснил газете Financial Times возможную мотивацию, стоящую за отстранением влиятельного военного, эксперт по китайской армии и экс-глава аналитического отдела по Китаю в ЦРУ Деннис Уайлдер.

Помимо двух главных версий о причинах нынешних событий, в публичное пространство были вброшены еще две любопытные, хотя и не особо правдоподобные версии.

Одна из них, появившаяся в соцсетях, утверждает, что арестованные генералы планировали совершить переворот против Си Цзиньпина, но были в последнюю минуту преданы соратниками. По данным неких источников американской газеты The Wall Street Journal, двое фигурантов этой истории были заподозрены в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии.

Авторы версий сходятся в том, что аресты Чжана и Лю наверняка спровоцируют дальнейшую жестокую чистку в рядах военных и среди приближенных председателя Си.

Наталия Портякова