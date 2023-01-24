Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс завели административное дело о пропаганде ЛГБТ

МВД возбудило административное дело о пропаганде ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП РФ) против тиктокеров Даши Корейки (Максим Матвеев) и Хилми Форкс. Против них также проводят процессуальную проверку для оценки действий по статье о незаконном изготовлении порнографических материалов (ст. 242 УК РФ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ответ МВД депутату Госдумы Яне Лантратовой, которая ранее просила провести проверку против блогеров, публикующих ЛГБТ-контент.

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Как сообщили в МВД, административное дело против Даши Корейки и Хилми Форкс возбудили 13 января. Расследование по нему до сих пор идет. В МВД добавили, что отказали в возбуждении административного дела о пропаганде наркотиков. (ст. 6.13 КоАП РФ).

В МВД также сообщили, что направили материалы против Даши Корейки и Хилми Форкс в Роскомнадзор и Следственный комитет России. По мнению ведомства, в действии блогеров есть признаки нарушения закона о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью.

В декабре депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих действия Даши Корейки и Хилми Форкс.

Олеся Павленко