Бьюти-блогер Синяк получил штраф 200 тыс. руб. по статье об ЛГБТ-пропаганде

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Игоря Синяка на 200 тыс. руб. в соответствии с ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с помощью интернета»), сообщили «РИА Новости» в суде. Что именно стало поводом для протокола, не уточняется.

В августе 2023 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что Telegram-канал блогера внесен в список запрещенных сайтов и признан опасным для детей. СМИ сообщают, что с 2022 года блогер живет не в России.

31-летний Игорь Синяк вел YouTube-канал о красоте. В 2021 году он принял решение закрыть канал. Сейчас он ведет Telegram-канал в формате личного блога. Он также является создателем интернет-сообщества ВПШ.

Эрдни Кагалтынов