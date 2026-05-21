Китайские машины пошли по рукам

Продажи китайских автомобилей на вторичном рынке выросли на 45,5%. С января по апрель 2026 года было реализовано 105,5 тыс. таких машин, сообщает «Автостат».

В топе спроса — Chery, Geely и Haval. В топ-10 также входят Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour. Средний возраст китайских подержанных авто на российском рынке — до 5 лет, говорит главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Вполне логично, что сейчас начала увеличиваться доля китайцев на вторичном рынке. Из гарантийного автопарка большинство автомобилей выходят как раз по истечении трех-четырех лет с момента продажи. Те машины, которые активно начали продаваться у нас с 2022 года, сейчас пополняют постгарантийный автопарк. Более востребованы россиянами прежде всего автомобили тех брендов, которые работают на нашем рынке уже давно. Это Chery, Geely, Haval, который построил буквально перед пандемией собственное предприятие в Тульской области. Если они обслуживались у дилера по регламенту производителя, то, думаю, не сильно потеряют в стоимости».

В целом рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос почти на 6,5%. Самая высокая стоимость — у японских марок. На втором месте — корейские бренды, на третьем — немецкие. Китайские машины теряют в цене быстрее остальных. Но и внутри этого сегмента есть свои особенности, отмечает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков:

«Есть несколько трендов. Первый зависит от возраста китайского автомобиля, потому что потеря стоимости считается от цены новой. Самые высокие цены на новые китайские автомобили фиксировали в 2024 году. Поэтому потеря стоимости двухгодовалых машин сейчас максимальная. В 2023-м цены еще не сильно выросли, поэтому люди покупали авто более-менее дешево. Так же и в 2025-м: новые машины покупали с большими скидками, соответственно, потери стоимости у них чуть меньше.

Второй тренд: чем дороже автомобиль, тем больше он теряет в цене. Меньшие потери — на наиболее дешевых автомобилях, например, Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Geely Coolray, то есть тех, которые люди покупали примерно за 2,5 млн. У них потеря в цене меньше, чем у машин, приобретенных за 6–7 млн. В то же время премиальные авто вроде Vickers, LiXiang, Tank теряют в цене однозначно больше, даже в процентном плане, чем масс-сегмент».

По данным Frank RG, средняя стоимость нового автомобиля в мае составляет 3 млн 360 тыс. руб., с пробегом — 1 млн 210 тыс. руб. Год к году вторичка подорожала более чем на 6%.

