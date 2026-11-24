Госдума приняла закон о подключении ЦБ к контролю за доходами физлиц
Государственная дума России приняла в третьем чтении закон, обязывающий Банк России информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о гражданах, регулярно получающих на свои счета переводы от других физлиц с признаками дохода. Новые правила вступят в действие 1 января 2027 года.
Критерии для выявления подозрительных операций и порядок обмена информацией между ведомствами определят ЦБ и ФНС. На основании полученных от регулятора данных налоговая служба сможет запрашивать у банков выписки по счетам граждан. Операции, совершенные налогоплательщиками в 2026 году, под действие новых норм не подпадут.
Ранее в Минфине поясняли, что усиление налогового контроля не затронет переводы между близкими родственниками и бытовые денежные переводы, не связанные с предпринимательской деятельностью. Нововведения направлены только на выявление незадекларированных доходов.
Закон также ужесточает ответственность банков за нарушение порядка предоставления сведений налоговым органам. За несвоевременную передачу или недостоверность данных о счетах и вкладах клиентов штраф составит 132 тыс. руб., об электронных кошельках — 105 тыс. руб. За открытие счета без сведений об ИНН клиента банки будут штрафовать на 66 тыс. руб. Эти нормы вступят в силу 1 сентября 2027 года.