Закон также ужесточает ответственность банков за нарушение порядка предоставления сведений налоговым органам. За несвоевременную передачу или недостоверность данных о счетах и вкладах клиентов штраф составит 132 тыс. руб., об электронных кошельках — 105 тыс. руб. За открытие счета без сведений об ИНН клиента банки будут штрафовать на 66 тыс. руб. Эти нормы вступят в силу 1 сентября 2027 года.