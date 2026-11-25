По версии следствия, в ноябре 2025 года бывший чиновник предложил застройщику за вознаграждение содействовать изменению вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Территорию предполагалось перевести из промышленной зоны в категорию земель, предназначенных для строительства многоквартирных домов. Застройщик перечислил 15 млн руб. на счет подконтрольной господину Коробке организации «Первореченский спортивный клуб». Следствие считает, что бывший вице-губернатор не выполнил обещанное и присвоил полученные средства.