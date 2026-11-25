Оглашение приговора экс-вице-губернатору Кубани Коробке перенесли из-за болезни судьи
Оглашение приговора бывшему вице-губернатору Краснодарского края Андрею Коробке, назначенное на 25 ноября в Динском районном суде, отложено из-за болезни судьи. Ему открыли больничный. Новую дату заседания пока не определили, сообщили «Ъ-Кубань» в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее государственное обвинение запросило для господина Коробки пять лет лишения свободы по делу о мошенничестве, штраф в размере 900 тыс. руб. и запрет на занятие должностей на государственной и муниципальной службе сроком на три года.
По версии следствия, в ноябре 2025 года бывший чиновник предложил застройщику за вознаграждение содействовать изменению вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Территорию предполагалось перевести из промышленной зоны в категорию земель, предназначенных для строительства многоквартирных домов. Застройщик перечислил 15 млн руб. на счет подконтрольной господину Коробке организации «Первореченский спортивный клуб». Следствие считает, что бывший вице-губернатор не выполнил обещанное и присвоил полученные средства.
В апреле Ленинский районный суд Краснодара отправил Андрея Коробку под стражу на время предварительного следствия. Позднее его освободили от должности в связи с утратой доверия. В октябре Краснодарский краевой суд смягчил меру пресечения, заменив заключение под стражу подпиской о невыезде.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», господин Коробка признал вину и раскаялся в содеянном. Застройщик сообщил суду, что ущерб полностью возмещен родственниками обвиняемого, и попросил не назначать ему строгого наказания.