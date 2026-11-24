Один человек погиб и более 10 пострадали при взрыве в пятиэтажке на Алтае
В пятиэтажном многоквартирном доме в селе Кулунда Алтайского края произошел взрыв. Верхние этажи обрушились. По предварительным данным, один человек погиб, еще 14 пострадали, сообщило МЧС России.
Как добавили в МЧС, в оперативные службы поступило сообщение о взрыве газа и пожаре. После прибытия на место спасатели увидели, что во втором подъезде пятиэтажки произошло обрушение. В МЧС указали, что дом газифицирован.
Всего в доме живут 127 человек. Погиб мужчина 1974 года рождения. В момент взрыва он находился в соседней от эпицентра квартире.
СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В одной из школ Кулундинского района развернут пункт временного размещения.