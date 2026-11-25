Челябинская область размещает облигации на сумму до 40 млрд рублей
Купить ценные бумаги могут только квалифицированные инвесторы
Завершился сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 30004 планируемым объемом не менее 20 млрд руб. и до 40 млрд. руб., которые выпускает Челябинская область, сообщает Интерфакс. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ в итоге составил 180 базисных пунктов. Размещение облигаций планируется 26 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк.
По условиям эмиссии по облигациям будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Кроме того, предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, 50% от номинала — в дату завершения 19-го купона, еще 40% — в дату погашения (и окончания 36-го купона). Средневзвешенный срок до погашения составит чуть больше двух лет. Физическому лицу при приобретении облигаций потребуется статус квалифицированного инвестора.
В августе агентство АКРА понизило рейтинг Челябинской области до АА-(RU), сохранив «негативный» прогноз. Понижение рейтинга объяснялось снижением уровня ликвидности бюджета, вызванным необходимостью финансирования значительных дефицитов бюджета последних двух лет, а также планового дефицита текущего года.
В бюджете Челябинской области на 2026 год предусмотрена возможность размещения государственных облигаций со сроком обращения три года на сумму до 40 млрд руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре региональный минфин провел серию аукционов на открытие 16 невозобновляемых коммерческих кредитных линий общим объемом 15,7 млрд руб. сроком на один год по плавающей ставке (в ведомстве называли открытие лимитов подстраховкой, по которой проценты начисляются только при фактической выборке средств). Прежде регион обходился без коммерческих займов, опираясь на льготные федеральные бюджетные кредиты. После июльских поправок доходы областного бюджета на 2026 год утверждены в размере 325,3 млрд руб., расходы — 397,8 млрд руб., плановый дефицит составляет 72,5 млрд руб. Первичные параметры бюджета Челябинской области–2027, не учитывающие возможные федеральные трансферты, выглядят следующим образом: доходы — 298,971 млрд руб., расходы — 336,899 млрд руб., первоначально запланированный дефицит — 37,928 млрд руб.
Государственный долг области на 1 ноября 2026 года равнялся 105,06 млрд рублей, в том числе 87,8 млрд рублей по бюджетным кредитам, 1,4 млрд рублей по ценным бумагам, 15 млрд рублей по коммерческим кредитам и 868,06 млн рублей по госгарантиям. Верхний предел госдолга региона на 1 января 2027 года установлен на уровне 178,3 млрд руб.
«Размещение облигаций осуществляется в плановом порядке, как предусмотрено законом об областном бюджете на 2026–2028 годы, и направлено на покрытие его дефицита. Фактический объем выпуска и итоговые ставки купонного дохода будут определены по итогам сбора заявок инвесторов»,— прокомментировали выпуск облигаций в министерстве финансов Челябинской области.