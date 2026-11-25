По условиям эмиссии по облигациям будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Кроме того, предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, 50% от номинала — в дату завершения 19-го купона, еще 40% — в дату погашения (и окончания 36-го купона). Средневзвешенный срок до погашения составит чуть больше двух лет. Физическому лицу при приобретении облигаций потребуется статус квалифицированного инвестора.