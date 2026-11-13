Секвестирование — мать бюджетирования

Так, например, объем валового регионального продукта в нынешнем бюджете предполагается на уровне 3,524 трлн руб., тогда как годом ранее он оценивался в 3,779 трлн руб. (на 7,2% больше). А совокупный объем оплаты труда наемных работников на территории области оценивается в 1,189 трлн руб. против 1,264 трлн руб., в которую этот показатель оценивался в прошлом году. При этом прогноз величины среднемесячной заработной платы даже вырос: если в 2025 году ее уровень в 2027 году оценивался в 91,7 тыс. руб., то в нынешнем проекте бюджета этот показатель вырос до 94,3 тыс. руб.