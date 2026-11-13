Секвестирование — мать бюджетирования
В Челябинской области готовится к принятию региональный бюджет на 2027 год
Ради детальной подготовки к принятию бюджета Челябинской области на 2027 год депутаты регионального парламента 13 ноября соберутся на внеочередное заседание, на которое вынесут часть менее значимых вопросов. Проект главного финансового документа региона отражает сложную экономическую и финансовую ситуацию, в которой оказался Южный Урал. Сохраняя социальную направленность (70% всех затрат), бюджет-2027 готовится с серьезным дефицитом — чуть менее 38 млрд руб. Это меньше, чем в бюджете текущего года (75,6 млрд руб. в последней редакции), но все же составляет более 12,68% всех доходов бюджета и 11,25% всех расходов. Правда, во внесенном проекте еще не учтены возможные федеральные трансферты в региональный бюджет.
13 ноября депутаты Законодательного собрания Челябинской области соберутся на внеочередное заседание. Изменение графика работы законодателей (обычно заседания регионального парламента проходят в последние четверги месяца) связано с подготовкой к рассмотрению проекта регионального бюджета на 2027–2029 годы. Основное обсуждение главного финансового документа региона пройдет в обычные сроки, 26 ноября, а часть повестки вынесли на внеочередное заседание, чтобы дать депутатам возможность подробнее ознакомиться с проектом бюджета.
Проект регионального бюджета опубликован на сайте Заксобрания, куда он был внесен Министерством финансов области еще в начале месяца. В брошюре, подготовленной Министерством финансов Челябинской области для общественных обсуждений законопроекта (проходят на сайте Заксобрания с 9 по 17 ноября), заместитель председателя правительства — министр финансов региона Иван Родионов подчеркивает, что проект бюджета «учитывает складывающуюся в текущем периоде макроэкономическую ситуацию, а также опирается на прогнозируемые в среднесрочной перспективе показатели экономики, которая продолжает адаптироваться к внешним условиям».
При этом бюджет сохранит безусловную социальную направленность: доля соответствующих расходов остается на уровне 70%.
«Ресурсы сосредоточены на наиболее значимых для жителей региона направлениях, социальных и других первоочередных расходах, а также мерах, способствующих сохранению экономического потенциала Челябинской области в ближайшей перспективе»,— подчеркивает господин Родионов.
В проекте бюджета указаны основные параметры социально-экономического развития Челябинской области, исходя из которых в том числе и готовился документ. Интересно, что показатели на 2027 год, указанные в нынешнем проекте, местами значительно отличаются от прогнозов на этот же год, закладывавшихся в проект бюджета 2026 года.
Так, например, объем валового регионального продукта в нынешнем бюджете предполагается на уровне 3,524 трлн руб., тогда как годом ранее он оценивался в 3,779 трлн руб. (на 7,2% больше). А совокупный объем оплаты труда наемных работников на территории области оценивается в 1,189 трлн руб. против 1,264 трлн руб., в которую этот показатель оценивался в прошлом году. При этом прогноз величины среднемесячной заработной платы даже вырос: если в 2025 году ее уровень в 2027 году оценивался в 91,7 тыс. руб., то в нынешнем проекте бюджета этот показатель вырос до 94,3 тыс. руб.
Снижен прогноз по вводу в эксплуатацию жилья. Если в прошлом году этот показатель в 2027 году оценивался в 2,355 млн кв. м, то сейчас — в 1,9 млн кв. м. А вот в чем оценки прогнозов разных лет совпали, так это в уровне индекса потребительских цен: и год назад, и сейчас его уровень в будущем году оценивается в 4%.
Первичные параметры бюджета Челябинской области–2027, не учитывающие, впрочем, возможные федеральные трансферты, которые, как указано в документе, еще находятся в стадии распределения и будут учитываться в бюджете по мере их поступления, выглядят следующим образом: доходы — 298,971 млрд руб., расходы — 336,899 млрд руб., первоначально запланированный дефицит — 37,928 млрд руб.
Актуальная версия регионального бюджета на 2026 год (последние корректировки депутаты Заксобрания приняли в конце сентября) — доходы в размере 306,84 млрд руб., расходы —382,438 млрд руб., дефицит — 75,597 млрд руб., или 19,77% от расходов.
Таким образом, без учета федеральных трансфертов доходная часть бюджета планируется на без малого 8 млрд руб. меньше, чем годом ранее, расходная — меньше на 45,54 млрд руб. Дефицит сокращается практически в два раза.
В проекте подробно расписаны статьи расходов регионального бюджета, причем как на 2027 год, так и на период 2028 и 2029 годов. Расходы в рамках государственных программ (в общей сложности перечислено 35 программ) составят более 246,6 млрд руб., непрограммные расходы — 90,27 млрд руб.
Самая внушительная статья расходов бюджета–2027 — «Социальная политика», объем финансирования которой составит без малого 97,47 млрд руб.
Внутри нее самые внушительные разделы — социальное обеспечение населения (65,58 млрд руб.), охрана семьи и детства (20,39 млрд руб.) и социальное обслуживание населения (9,36 млрд руб.) В 2028 году общий объем расходов на соцполитику вырастет до 109,43 млрд руб., в 2029 — до 113,58 млрд руб.
Вторая по размеру статья расходов — «Национальная экономика». Ее объем составляет более 71,64 млрд руб. При этом эта же статья на 2028 год указана в куда меньшем размере — всего 43,91 млрд руб., а на 2029 год — 55,67 млрд руб.
В подразделах этой статьи — расходы на дорожное хозяйство (без малого 24,1 млрд руб.), «другие вопросы национальной экономики» (23,09 млрд руб.), транспорт (11,39 млрд руб.), топливно-энергетический комплекс (7,915 млрд руб.).
Третья по величине расходов статья — «Образование». Ее общий объем в 2027 году указан в размере 69,9 млрд руб., из которых 32,68 млрд руб. — общее образование, 19,5 млрд руб. — дошкольное образование, 7,7 млрд руб. — среднее профессиональное образование. Планируется, что в 2028 году общая величина расходов по статье «Образование» может сократиться до 66,94 млрд руб., а в 2029 году — до 66,62 млрд руб.
Расходы по статье «Здравоохранение» в проекте бюджета–2027 запланированы на уровне чуть менее 27,79 млрд руб. В 2028 году затраты уменьшатся до 21,85 млрд руб., в 2029 году объем расходов составит 23,19 млрд руб.
Из других статей расходов бюджета–2027 достаточно заметны: «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» (32,52 млрд руб.), «Общегосударственные вопросы» (7,56 млрд руб.), «Обслуживание государственного(муниципального) долга» (почти 14,78 млрд руб.), «Физкультура и спорт» (6,6 млрд руб.), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (почти 4,7 млрд руб.), «Культура, кинематография» (4,23 млрд руб.), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (2,72 млрд руб.), «Охрана окружающей среды» (1,55 млрд руб.).
Трансферты из областного местным бюджетам в 2027 году запланированы на уровне 120,92 млрд руб.
Коммерсантъ (Челябинск) №210от 13.11.2026, стр. 8